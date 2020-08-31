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【健康碼+追蹤App】專家剖析感染追蹤App成效　QR Code難加密成隱患

科技 21:01 2020/08/31

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外界對「感染追蹤App」存有不少憂慮，涉及運作效果與私隱等議題，本地科技業界專家接受訪問時剖析，需要注意技術與應用上所衍生的問題。

健康碼與感染追蹤App可望在香港快將投入使用，創新及科技局局長薛永恆日前表示，港府將會就現時疫情開發「感染風險通知應用程式」，讓市民知悉確診者曾到訪地點。但外界對這類線上應用有不少憂慮，涉及運作效果與私隱等議題，本地科技業界專家接受訪問時剖析，需要注意技術與應用上所衍生的問題。

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港府擬推出的「感染風險通知應用程式」，其運作形式主要是記錄用戶曾到過的場所，當市民下載應用程式後，掃描張貼於各場所的二維碼（QR Code）就會自動記錄用戶行蹤於個人手機。科培網絡會長李治緯表示，利用QR code掃描的好處是用戶到過的地方，而餐廳和建築物資料只會存在個人手機應用內，理論上不會涉及私隱問題。

市民參與度影響成效

不過，對於應用程式的成效而言，李治緯指出，由於用戶在到訪每一個場所，如交通運輸、商場、食肆等，都需要拿出手機掃描一下場所的QR code，變相市民的參與性成為關鍵，其實際成效需要取決於有多少用戶安裝和使用，以及餐廳和商場有否張貼QR Code。

趨勢科技香港及澳門區顧問總監李浩然表示，同類追蹤應用程式亦會透過裝置內設的GPS定位功能，追蹤用戶位置，因此建議用戶如在使用期間有任何疑慮，可自行關閉手機應用內的GPS定位資訊的權限，甚至是直接刪除程式。他亦表示，QR Code掃描的實際運作成效需要視乎政府的執行形式，以至是否會強制執行有關措施。

李浩然亦強調，QR code無法加密是一個不爭的事實，故存在一定風險。他解釋，QR Code是一項單向性產品，最多只是做到代替網址的角色，但應用在「感染風險通知應用程式」上，仍要視乎其發行商的網絡保安，例如資料的儲存地點和時間，是直接銷毀抑或永久儲存。他強調，透明度愈高，用戶使用時就自然會更加安心。

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另一方面，浸大團隊所研發的新冠病毒風險警示系統，除了具備場地追蹤的功能，亦備有患者接觸史追蹤功能，與Apple和Google聯手合作的新冠肺炎接觸史追蹤技術相似。李治緯認為，如果政府的「感染風險通知應用程式」是由大學或其他有公信力的機構製作系統，就可以有效減低用戶安裝及使用此類app的疑慮。

記者：施雯雯

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