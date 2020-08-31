CNBC：TikTok相關交易最早於周二公布

中美禁令下，抖音海外版短視頻平台TikTok遭池魚之殃，最近正尋求出售美國業務。根據CNBC報道，有關TikTok的交易最早將於周二（9月1日）一早宣布，早前有外媒報導TikTok在美國的業務估值大約在200億至300億美元之間，目前字節跳動尚未決定究竟是將業務出售給甲骨文（Oracle），還是微軟（MSFT）與沃爾瑪（WMT）。

報導同時指出，即時 TikTok選擇了最終買家，字節跳動要 獲得中國政府批准後，才能出售TikTok的美國業務。 字節跳動上周末曾發 聲明指，中國商務部和科技部對人工智能技術出售實施的新限制，公司進行有關交易前，需要獲得中國政府許可，才可以完成出售。由於中國的審批需要一定時間，故交易可能會延至11月美國大選後。

【字節跳動】TikTok傳將於48小時內完成出售 沃爾瑪夥拍微軟參與競購 了解請按【下一頁】

上周四（27日）美國最大零售商沃爾瑪正式與微軟聯手，加入TikTok收購競賽。目前TikTok並沒有做出最終決定，但毫無疑問的是，中美角力加劇之下，涉及兩國之間任何交易的達成都將比以往更加艱難。

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編輯：李勝男