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【業績】中銀香港撥備增7成　管理層：高危行業貸款僅1成、風險可控

即市財經 20:47 2020/08/31

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中銀香港預期，下半年淨息差仍然會受壓，但估計降幅會相對有限。（曾耀輝攝）

中銀香港 （02388） 上半年撥備按年增超過7成，拖累盈利受壓。風險總監卓成文透露，該行在外貿、航空、餐飲等六大高風險行業的貸款總額，僅佔貸款比例約一成，並已提計充足撥備，整體資產質素風險仍然可控。

期內，中銀東南亞不良貸款率1.94%，較去年底上升43個基點。卓成文解釋，期內一間航空企業的撥備增加而導致比率有所上升，強調目前當地貸款並未見有系統性風險。

8年來首次減中期息　中銀：下半年仍不明朗

他續指，受疫情影響較大的高風險行業，目前整體貸款餘額約1,600億元，佔整體貸款組合10.7%，形容比例不高，涉及的貸款不良率約0.52%，而該行已作出充足撥備。

中銀香港減派中期息18%，是8年來首次減派中期息。對於全年派息會否維持相應減幅，財務總監隋洋回應時指，展望下半年市況仍然不明朗，在分派全年股息時會綜合平衡股東回報、外圍經濟情況、下半年盈利表現及監管機構意見。

中銀：住宅供應緊張、低息支持樓市

上半年港元拆息回落幅度急速，不利銀行淨息差。隋洋坦言，下半年息差會繼續受壓，但考慮到LIBOR及HIBOR降幅相對有限，估計息差未會大幅收窄。副總裁王兵又稱，有信心可以實現年初訂立，全年貸款中高單位數增長的目標。

中銀香港副總裁龔楊恩慈。（會議截圖）

談及香港樓市，中銀香港副總裁龔楊恩慈指，疫情及經濟衰退的確會影響市場信心，但基於本地住宅供應仍然緊張、港元利率仍然低企，加上按接保險放寬均有助支撐樓市。她預期，今年樓市會維持溫和整固走勢，住宅按揭業務有持續增長。

美國財政部早前將11名中港官員列入制裁名單。卓成文回應時指，不會針對個別客戶作出評論，重申內部一直有良好的管理機制。

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