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【華為禁令】華為高階晶片快「絕版」　內媒：麒麟晶片手機惹炒風

即市財經 20:36 2020/08/31

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美國新一輪制裁9月15日實行，內地傳媒部分華為手機惹炒風。

美國制裁華為措施9月中實施，華為自家設計的高階晶片「麒麟系列」成首當其衝產品，華為消費者業務CEO余承東早前承認「華為的麒麟系列芯片在9月15日之後無法製造，或成為高端芯片（即晶片）的絕版」。距禁令實行僅半個月，內地傳媒報道指，內地華為授權的門店內的華為手機並未漲價，但在深圳華強北的非授權店已逐步提價，具「麒麟晶片」手機平均提價約300元人民幣。

內地傳媒報道指，華強北非授權店的華為手機雖仍較官方定價為低，包括P40 5G、8+128GB版本，官方定價為4488元人民幣，非授權店仍售4250元人民幣，但已較以往高峴300元。報道引述華強北商家稱，一旦未來華為出貨緊張，不排除經銷商的定價將超越官方。

報道也引述華為授權的門店職員指，華為不論任何機型貨源較以往緊缺，直言留意到非授權店已在漲價。

余承東於早前發布會稱：「因為今年第二輪芯片製裁，華為沒有辦法生產芯片。我們最近一直都在缺貨階段，非常困難。」

「蘋果最強分析師」、天風國際分析師郭明錤料，華為最壞情況為退出手機市場，詳情可見【下一頁

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編輯：麥德銘

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