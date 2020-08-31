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【宏觀中國】迎接「金九銀十」　汽車庫存預警指數下跌

股樓投資 20:26 2020/08/31

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中國汽車流通協會公布《中國汽車經銷商庫存預警指數》，庫存預警指數為52.8，較上月下降9.9個百分點，較去年同期則下降0.5個百分點，流通行業景氣狀況有所改善。

資料顯示，8月中國經濟持續向好，「汽車下鄉」出台將刺激農村市場，持續帶動汽車銷量。在車廠營銷政策支持下，支持了車市場回暖，加上「818」汽車節、開學季購車剛需的釋放，8月車市打破季節性回落，按月繼續錄得上升。

值得注意是，由於車廠加強營銷策略消化庫存，令經銷商以價換量現像仍然存在，利潤下滑，收益減少。部分經銷商更反應，車廠定下較高的銷售目標，無法全額獲取返利，且市場價格下滑較快，經營風險較大。

中國汽車流通協會預計，9月進入「金九銀十」的傳統消費旺季，將推動車市銷量增長。而經銷商預期，9月市場需求應可恢復至往年水平。

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記者：林衛

中國 行業 經濟

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