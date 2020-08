【宏觀中國】迎接「金九銀十」　汽車庫存預警指數下跌

中國汽車流通協會公布《中國汽車經銷商庫存預警指數》,庫存預警指數為52.8,較上月下降9.9個百分點,較去年同期則下降0.5個百分點,流通行業景氣狀況有所改善。

資料顯示,8月中國經濟持續向好,「汽車下鄉」出台將刺激農村市場,持續帶動汽車銷量。在車廠營銷政策支持下,支持了車市場回暖,加上「818」汽車節、開學季購車剛需的釋放,8月車市打破季節性回落,按月繼續錄得上升。

值得注意是,由於車廠加強營銷策略消化庫存,令經銷商以價換量現像仍然存在,利潤下滑,收益減少。部分經銷商更反應,車廠定下較高的銷售目標,無法全額獲取返利,且市場價格下滑較快,經營風險較大。

中國汽車流通協會預計,9月進入「金九銀十」的傳統消費旺季,將推動車市銷量增長。而經銷商預期,9月市場需求應可恢復至往年水平。

記者:林衛