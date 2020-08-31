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【美股焦點】今日蘋果拆細　終於可以入貨？　散戶參與度高

即市財經 20:23 2020/08/31

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美股蘋果（美：AAPL）及Tesla（美：TSLA）拆細股份今（周一）生效，成為美股科技股市場頭等大事，市場注視股份拆細能否為股價加添上升動力，還是出現反高潮回吐。

蘋果及Tesla股價一向都強勢，但隨着科網狂潮下，股價飛升卻始於7月中旬，稍有經驗的股民都會笑稱這是「爆煲樣」的走勢。哪為何兩者股價較其他股份強勢呢？

事實上，在疫情期間，美國互聯網股票交易平台Robinhood迅速上位。憑籍「零佣金」，介便操作方便，深受年輕一輩追捧，散戶參與股市的程度顯著大增，成為推升美股的新動力。根據市場最新數據顯示，今年以來Robinhood的新註冊散戶投資者逾300萬名，足見市場炒風頗為熾熱。

入場價變相親民

在美股「牛氣沖天」下，散戶投資情緒只會更加興奮，不少年輕股神興起，又有不少網紅推介股票。蘋果、Tesla今拆細股份，理論上基本因素不變，投資價值亦沒有變，但拆細後，入場費則變得親民，交投料更加活躍。目前推算，蘋果每股約124美元，拆股前對應每股496美元；Tesla每股約442美元，拆股前對應每股2210美元。同時，兩者相對應的期權價格亦會作出調整。由此可見，原本「彈藥有限」的散戶，可能好想買蘋果和Tesla，但之前入場費高，就或者會變相追其他細價股多些，但現在機會終於來了！

加上蘋果和Tesla拆股的消息，經廣大國際媒體報導，新聞覆蓋面（coverage）大，閣下若果目前正在收看這篇文章，或多或少都可能因為是蘋果和Tesla拆細的新聞鋪天蓋地，而有興趣追看至今。

蘋果和Tesla這些入屋的名字，再經網紅推介，散戶定必有興趣追入。今再集中講蘋果，根據蘋果過去拆股後的股價表現，有3次拆股後1年的平均升幅逾3成，預料今次拆股後，料散戶追入，股價短綫應可再上。

市銷率8倍

惟在盲目追入蘋果前，理應看一看其基本財務數據。蘋果目前Price-to-Sales Ratio，即市銷率已急升至8倍，是十分驚人的數據。過去3年，蘋果市銷率約介乎3至4倍，但年至今急升至8倍，是前所未見！一般而言，市銷率越低，通常被認為投資價值較高。故無論有甚麼憧憬都好，若散戶現價追入蘋果，謹記設定及嚴守止蝕位。

想追看美股最新消息，詳見【下一頁

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編輯：江麗琦

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