【人民幣定期存款】外資行爆人幣定存搶客戰 印度銀行人幣存息加至2.35厘

▲ 印度銀行ICICI Bank今天再全面加人民幣定存，但最新1年期息率仍不敵集友的2.6厘。

人民幣在岸價兌美元昨天（8月31日）在亞洲收盤報6.8535，總結8月份在岸價累升1.84%，業界指是超逾一年半以來的最大單月漲幅。不過，港銀的人幣定期存款加息搶客戰未有停步，新加入戰團是印度銀行ICICI Bank，昨天再全面調升短中長息，目前旗下3個月或以上的人幣定存年息皆至少有兩厘。當中新近加幅最勁是半年期及9個月期的人幣定存，齊齊調升0.15厘，新息率以半年期報2.15厘，9個月則為2.25厘。至於一年期人幣定存息調升0.1厘後，更達2.35厘，以上存期的入場費齊為50萬元（人民幣，下同）。如以一年人幣定存長息計，續打入「高息王」3甲列，僅次於集友的2.6厘，以及招商永隆的2.5厘。

自從聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell） 於上周四（8月27日）的全球央行年會後，發表鴿派言論後，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧昨天指，現時對美滙指數的下半年高低位預測，料介乎88.25到93.5，年底目標則為92.4。且料聯儲局於明年仍不會加息；何時恢復加息可能要取決於通脹。

至於對人民幣在岸價的最新預估，黃栢寧料由現時至年底的高低位預測是6.8457至6.9733，年底目標則為6.93。

而計及短中長息，比拼市面逾廿多間銀行，冠全城是由富邦提供的7天短存享8.8厘；一個月也以該行的4.88厘居首，門檻齊為等值10萬港元。至於3個月、半年及9個月則以招商永隆齊報2.5厘，膺此3個存期的「高息王」（見表）；一年期則以集友的2.6厘稱霸。參考目前有升有息的人幣定存，更跑贏通脹掛鈎債券（iBond 2020）的「包底息」一厘。

另方面，人幣資金池已止跌回穩，金管局新公布7月份人幣存款上升2.9%，至6,583億元。星展香港高級經濟師周洪禮認為，人幣存息普遍較港元及美元息高約一至兩厘，息差優勢明顯，遂料本港人幣資金池維持穩中緩升，約在6,500億元到7,000億水平上落。

人幣年底目標價 澳新最牛看6.85

綜觀外資大行最近鬥牛，爭相上調人民幣兌美元的預測，最牛現為澳新銀行（ANZ）的6.85，東亞 （00023） 貨幣及利率交易部主管陳德祥，以及星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享，皆為市面第2大最牛預估，齊料今年底在岸價高見6.9；花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧的年底目標價則料6.93；招商永隆司庫蕭啟洪暫初步料6.95；ING銀行大中華首席經濟師彭藹嬈預期為6.97 。

然而，瑞穗銀行亞洲首席外滙策略師張建泰暫未改七算預測，東方匯理銀行環球金融市場部新興市場策略師張敬勤則料為7.05；但張建泰與張敬勤不約而同說，仍緊盯美國大選、中美關係及全球疫情的3大變數，或再作上調。上商研究部主管林俊泓則料7.1。

比併10位專家，對今年底人幣的目標價預測，最牛及最熊的差異極大。

可是，大和資本市場首席經濟師賴志文，維持大淡友不變，仍保持今明兩年底在岸價乍現7.6新低的預測。有「新末日博士」之稱的賴志文，外媒則冠以「Yuan Bear」稱號，素來對人幣及內地經濟持較悲樂的看法。

那邊廂，放眼更長綫，業界對明年底的在岸價預測暫不太多，3位名家中，仍以澳新銀行最進取，料明年底在岸價可衝上6.7；星展周洪禮的最新預估為6.87，大和的賴志文則料7.6。

若一年後的滙價彈升至澳新預估的6.7，即由現水位的6.8535約有2.2%的潛在升幅。現時港銀一年人幣定存息兩厘選擇甚多，最高更達2.6厘，由此推斷，一年後的滙息總回報有望達4.8厘，直逼5厘。此破頂息由集友提供，入場費為10萬元，避險族一年穩袋2,600元利息。

此外，反映境外市場的離岸價更神勇，昨天一度升穿6.85，高見6.8443。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪