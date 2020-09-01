【樓市現象】一個新商場激起整區變天 將軍澳區8月錄逾510宗租賃交投 創歷史新高

過去兩周二手交投氣氛轉好，早前累積已久的購買力陸續釋放，樓市交投暢旺。而將軍澳日出康城全新大型商場「The LOHAS康城」於8月23日開幕，加上除帶動康城站一帶區內交投外，整個將軍澳區的租賃及買賣交投也爆升，8月份將軍澳區錄得逾510宗租賃交投，創歷史新高；中原高級分區營業董事伍錦基指，將軍澳區期內買賣成交也突破300宗，屬近年少見。

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中原地產將軍澳高級資深營業董事譚桂貞表示，近日買家對將軍澳區內住宅物業興趣明顯上升，睇樓量亦有所增加，將軍澳區本月錄超過510宗租賃交投，宗數創該區歷史新高。其中由會德豐地產及港鐵合作發展的VA期MALIBU自上月開始陸續入伙，租盤湧現下，帶動租賃交投急升，8 月份該盤已錄約148宗租賃成交，平均呎租約37.5元，呎租由33元至42元不等。

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譚桂貞指出，日出康城MALIBU最新錄一宗高價租賃成交，單位為3A座高層D室，實用面積369平方呎，採一房連開放式廚房間隔，以15,500元租出，折合實用呎租高達42元。業主於2018年以614萬元買入單位，是次租出單位可享約3厘租金回報。

現時MALIBU仍有200個租盤放租，現時實用面積369平方呎1房單位，叫租約1.5萬元；至於實用面積約500餘至600餘平方呎的2房單位，叫租約1.8萬至1.9萬元水平。MALIBU周邊物業包括同樣位處日出康城的首都、領都、領凱，及晉海等。其中以領都、領凱的呎租最平，約27元至28元水平，項目只提供3房大單位，租金2萬元以上。至於晉海的呎租也達36元至37元，實用面積500多平方呎的2房單位，入場費由1.5萬元起。至於首都的呎租約25元至28元水平，實用面積400餘平方呎的2房單位租金，約1.4萬至1.5萬元。

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譚桂貞表示，早前MALIBU未入伙前的預租個案，才會有出現減租情況，現時業主幾乎已沒有減租的空間。「特別是隨著The LOHAS康城開幕後，業主更加不願意減租，他們寧願將單位留作自住用，也不想大幅價租出。商場開幕後，康城站的租金走勢會更強，我預計今年底前租金會有5%至10%的上升空間。」如準租客想在將軍澳找尋租金較低水的租盤，可於樓齡相對較高的屋苑尋盤，如寶琳站的新都城。

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記者：陳詠妍