【食肆自救】疫情下酒樓難做　龍皇酒家推即食餸包進軍超市

▲ 龍皇酒家飲食集團主席兼創辦人黃永幟認為，疫情下飲食業難以經營，希望藉即食餸包進軍超市零售，殺出一條血路。(湯炳強攝)

疫情加上2人限聚打擊飲食業，雖然現時放寬晚市堂食，但龍皇酒家飲食集團主席兼創辦人黃永幟（幟哥）表示，生意只錄輕微反彈，希望藉推出即食餸包帶動食肆轉型。

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早前晚市禁堂食，幟哥坦言，龍皇酒家7至8月生意按年跌8成多，旗下7間分店，只有黃埔分店於晚市繼續營業，但1晚只有數千元外賣生意。即使上周五起晚市堂食延長至晚上9時，但晚市堂食每枱只能給2人用膳，宴會更全無，對生意沒有實際大作用。

▲ 2人限聚下，堂食每枱只能給2人用膳，宴會更全無。(湯炳強攝)

因此，集團於6月底推出8款即食餸包挽生意，如秘製澳洲青邊鮑、貢品佛跳牆、鮑汁北菇扣鵝掌等，最便宜50多元有交易，再額外有8折，讓市民在家以十數分鐘加熱即可品嚐中菜。

▲ 8款即食餸包，如秘製澳洲青邊鮑、貢品佛跳牆、鮑汁北菇扣鵝掌等。(湯炳強攝)

幟哥認為，疫情下飲食業難以經營，但不少超市的生意卻逆市增長，故希望藉即食餸包進軍零售，殺出一條血路。他透露，現時正與超市洽談，希望2至3個月內可上架，並將於未來2至3個月，進一步推出10款即食湯包。「超市上架才能增加銷售量，短期目標做到1至2間分店的生意額。」若成功的話，他更希望衝出香港，於內地設廠大量生產即食餸包，銷往內地龐大市場。

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責任編輯：朱悅瀅