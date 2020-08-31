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【股神動向】股神巴菲特親自操刀 買入五家日企料長揸

股樓投資 20:05 2020/08/31

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股神巴菲特（Warren Buffet）再有新動作！但今次的目標並非早前引起投資界討論的金礦股，巴郡透過全資擁有的National Indemnity Company（NICO）向日本關東財務局披露在今年8月24日，該公司持有日本伊藤忠商事（8001.JP）、丸紅（8002.JP）、三菱商事（8058.JP）、三井物產（8031.JP）以及住友商事（8053.JP）分別5.02%、5.06%、5.04%、5.03%及5.04%的股票。

【股神買金】首隻獲股神「寵幸」的金礦股　巴里克黃金：行業發展的重要一步

消息曝光後，上述五家公司股價大幅攀升，當中住友商事升超過9%。股神回應是次投資時指:「我很高興巴郡參與日本的未來及選擇投資這五家企業。」這間接承認股神有份參與是次投資操作，他又解釋，指這五家綜合型巨企在世界各地都有很多合資企業，而未來亦會有更多同類型的合作關係。

聲明又提及，巴郡過去數十年持有可口可樂及美國運通，或暗示未來亦會如此兩股般長期持有這五家日企。

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撰文 : 林展鋒

三菱 買入 長揸 美國 日本 股票 巴菲特

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