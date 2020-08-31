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【巴西疫情】小島奇招救旅遊業 只接待染疫後康復遊客

環球社會熱點 19:53 2020/08/31

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巴西一個小島9月重開，只接待曾確診新冠肺炎後康復的旅客。

新冠肺炎疫情全球大流行，巴西增至超過386萬人確診，確診數字僅次於美國。不少國家逐步重開旅遊業，要求遊客入境時要證明未有染疫。但巴西一個小島卻反其道而行，只接待曾確診新冠肺炎後康復的旅客。

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巴西的費爾南多—迪諾羅尼亞群島（Fernando de Noronha），距離巴西東北海岸約354公里。小島由今年3月起實施封鎖措施，於4月及6月更禁止島外的居民重返該島，至今共錄得93宗確診病例，沒有死亡病例。

小島由9月起重開，但該島政府宣佈新措施，規定只有曾經染疫及康復的遊客才能進入小島。

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該島官員羅沙（Guilherme Rocha）表示，遊客如要進入島內，需要出示至少20天前的抗原聚合酶連鎖反應（PCR）陽性結果，或血清學檢測結果，證明自己擁有新冠肺炎抗體。

小島所屬的小島伯南布哥州衛生部長隆哥（AndréLongo）指出，島上已長時間沒有出現社區傳播情況，因此將著眼於安全問題，及重啟島上的經濟活動。

但本港及比利時、荷蘭等地，早前相繼出現新冠患者二次感染的案例，因此外界仍然認為，民眾感染後產生的抗體水平及持續時間成疑。

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責任編輯：鄭錦玲

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