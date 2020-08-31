【巴西疫情】小島奇招救旅遊業 只接待染疫後康復遊客

▲ 巴西一個小島9月重開，只接待曾確診新冠肺炎後康復的旅客。

新冠肺炎疫情全球大流行，巴西增至超過386萬人確診，確診數字僅次於美國。不少國家逐步重開旅遊業，要求遊客入境時要證明未有染疫。但巴西一個小島卻反其道而行，只接待曾確診新冠肺炎後康復的旅客。

【新冠肺炎】 Lady Gaga頒獎典禮變口罩騷 「這是尊重的標誌」（圖輯）

東京豐島園結束94年營運 改建成哈利波特主題樂園

巴西的費爾南多—迪諾羅尼亞群島（Fernando de Noronha），距離巴西東北海岸約354公里。小島由今年3月起實施封鎖措施，於4月及6月更禁止島外的居民重返該島，至今共錄得93宗確診病例，沒有死亡病例。

小島由9月起重開，但該島政府宣佈新措施，規定只有曾經染疫及康復的遊客才能進入小島。

【美國疫情】復課後相繼爆疫 亞拉巴馬大學錄逾千宗

【新冠疫苗】或打兩劑才見效 說服人接種成挑戰

【二次感染】比利時荷蘭相繼出現個案 證非終身免疫

該島官員羅沙（Guilherme Rocha）表示，遊客如要進入島內，需要出示至少20天前的抗原聚合酶連鎖反應（PCR）陽性結果，或血清學檢測結果，證明自己擁有新冠肺炎抗體。

小島所屬的小島伯南布哥州衛生部長隆哥（AndréLongo）指出，島上已長時間沒有出現社區傳播情況，因此將著眼於安全問題，及重啟島上的經濟活動。

但本港及比利時、荷蘭等地，早前相繼出現新冠患者二次感染的案例，因此外界仍然認為，民眾感染後產生的抗體水平及持續時間成疑。

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

【hket 網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726！立即訂閱

責任編輯：鄭錦玲