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廣深鐵路美股退市　海外交易集中於香港

即市財經 19:53 2020/08/31

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廣深鐵路 （00525） 宣布，申請自願將代表公司H股的美國存託股份（ADS）從紐交所退市，並在條件成熟後，撤銷註冊及終止對美國證券交易委會員報告義務。退市主要原因是ADR股份的交易量與全球交易量相比有限，以及涉及相關的管理成本。

廣深鐵路指，公司的H股將會繼續在港交所進行交易。基於廣深鐵路證券於各市場的交易活躍度考量，考慮廣深鐵路境外證券的交易，未來將集中在港交所進行。

廣深鐵路為目前在中港及美國上市，A股發行565.22萬股，H股發行143.13萬股，美國發行的每股ADS，以美元計價，並代表擁有50股H股的美國存託股份。

與此同時，美國上市的中概股亦陸續啟動回港步伐，相關文章：

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記者：譚志偉

香港股票 中國概念股 廣深鐵路（00525）

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