  • 29°C
香港時間 : 2020831日 (一) 20:32
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【網上展覽】國際影視展錄7000人參與　平台功能繼續開放至9月底

商業 19:49 2020/08/31

分享：

香港貿易發展局推出的的「香港國際影視展（線上版）」(FILMART Online)在8月29日結束，4日的活動共吸引近7,000名來自73國家及地區的業界人士參與。

【網上展覽】疫下綫上業務增　國際影視展動畫展商料綫上發行增

貿發局指出，是次活動推廣超過2,100套影視作品，並且舉行了超過2,000場網上商貿配對會議。當局相信，活動反映全球買家對影視內容需求殷切，業界對前景亦充滿信心。

FILMART Online期間共舉行了22場線上活動，有超過35,000人次觀看直播及重溫活動。當中，6場線上論壇分別聚焦中國市場、串流平台和互動影視科技等主題，緊貼影視行業動向。

香港國際影視展（線上版）網頁：http://www.hktdc.com/hkfilmart/tc

日本、法國、菲律賓、芬蘭、台灣等國家及地區亦舉辦内容展示會，介紹當地精彩影視項目及支援影視項目的措施。

FILMART Online網上平台將繼續開放予業界至9月30日，參展商可於這段期間繼續使用FILMART Online的多項功能，與買家聯繫和推廣作品，而買家亦可繼續搜尋心水作品、觀賞試片，以及回顧線上論壇的內容。

【展覽動向】動漫電玩節延期　明年1月1至4日復展

【網上展覽】貿發局夏季採購匯網展　吸118國家過萬買家參與

責任編輯：葉泳珊

相關文章

【網上展覽】疫下綫上業務增　國際影視展動畫展商料綫上發行增
2020/08/27
【網上展覽】疫下綫上業務增　國際影視展動畫展商料綫上發行增
【香港疫情】實體展暫停　港商自組綫上美食展吸客
2020/08/11
【香港疫情】實體展暫停　港商自組綫上美食展吸客
【網上展覽】香港國際影視展（線上版）今舉行　發布近2,000套最新影視作品
2020/08/26
【網上展覽】香港國際影視展（線上版）今舉行　發布近2,000套最新影視作品
【網上展覽】貿發局夏季採購匯網展　吸118國家過萬買家參與
2020/08/13
【網上展覽】貿發局夏季採購匯網展　吸118國家過萬買家參與
新冠肺炎疫情 疫情 貿易 發展局 香港貿易發展局 串流 AR 展覽

上一篇文章

【香港疫情】港經濟復甦步伐落後預期　報告：可借鑒海外經驗先重啟經濟

下一篇文章

【消費優惠】限聚令放寬新地12商場加推優惠　可免費換領口罩套
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【限聚令放寬】食肆晚市堂食放寬　酒樓：料晚市生意僅4000元
【限聚令放寬】食肆晚市堂食放寬　酒樓：料晚市生意僅4000元
【筍工來了】無人島斷電斷網生活30日　完成挑戰即賺31萬元
【筍工來了】無人島斷電斷網生活30日　完成挑戰即賺31萬元
【N無津貼】關愛基金三人住戶非公屋、非綜援的低收入津貼　明接受申請
【N無津貼】關愛基金三人住戶非公屋、非綜援的低收入津貼　明接受申請
【消費優惠】崇光秋季購物賞　線上線下同步推優惠
【消費優惠】崇光秋季購物賞　線上線下同步推優惠
【消費優惠】麥當勞App最後一周優惠　10元兩個漢堡飽
【消費優惠】麥當勞App最後一周優惠　10元兩個漢堡飽
【酒店優惠】九龍東皇冠假日酒店1晚住宿連早餐1,200元　兼回贈1,200元餐飲消費額
【酒店優惠】九龍東皇冠假日酒店1晚住宿連早餐1,200元　兼回贈1,200元餐飲消費額