【網上展覽】國際影視展錄7000人參與　平台功能繼續開放至9月底

香港貿易發展局推出的的「香港國際影視展（線上版）」(FILMART Online)在8月29日結束，4日的活動共吸引近7,000名來自73國家及地區的業界人士參與。

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貿發局指出，是次活動推廣超過2,100套影視作品，並且舉行了超過2,000場網上商貿配對會議。當局相信，活動反映全球買家對影視內容需求殷切，業界對前景亦充滿信心。

FILMART Online期間共舉行了22場線上活動，有超過35,000人次觀看直播及重溫活動。當中，6場線上論壇分別聚焦中國市場、串流平台和互動影視科技等主題，緊貼影視行業動向。

香港國際影視展（線上版）網頁：http://www.hktdc.com/hkfilmart/tc

日本、法國、菲律賓、芬蘭、台灣等國家及地區亦舉辦内容展示會，介紹當地精彩影視項目及支援影視項目的措施。

FILMART Online網上平台將繼續開放予業界至9月30日，參展商可於這段期間繼續使用FILMART Online的多項功能，與買家聯繫和推廣作品，而買家亦可繼續搜尋心水作品、觀賞試片，以及回顧線上論壇的內容。

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責任編輯：葉泳珊