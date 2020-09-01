【積極減碳】英國碳排放量創歷史新低　電費變平但電費公司支出更大？

有報告指，英國在疫情邊境管制期間，電力系統的碳排放量暴跌三分一以上，而可再生能源在這段期間發揮了有史以來最大作用。在5月期間，由於英國的封鎖措施和可再生能源激增，導致能源需求下降，能源網格的碳強度達到每千瓦時21克二氧化碳的低點。

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由倫敦帝國理工學院為德克斯（Drax）撰寫的季度報告發現，邊境管制措施導致英國第二季度的電力需求與去年同期相比下降了13％，使可再生能源佔能源結構增致40％。

新冠疫情的影響還導致電力市場價格下跌超過40％，至每兆瓦時23英鎊，而電力系統的碳強度下降了五分之一，至每千瓦時平均153克碳。

報告稱，儘管近幾個月英國的電價變得越來越便宜和環保，但能源系統對於國家電網的運行卻變得越來越昂貴。電力系統公司在上半年平均每月花費1億英鎊，用於支付公司關閉發電項目或為電池充電的費用，這些用電量超過了電網的使用能力。

英國國家電網公司（National Grid）在年初警告，在電力需求較低的情況下，有必要關閉風力發電機，以免電網用量過盛。

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責任編輯：梁翠麗