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【內銀業績】建行：繼續釋放不良資產 淨息差續受壓

即市財經 19:40 2020/08/31

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建行無意調整派息政策

建行 （00939） 首席風險官靳彥民表示，因撥備增加導致銀行盈利下滑是環球銀行業普遍現象，而內地疫情控制表現較歐美好，已使內銀減值增幅處於較低水平。該行未來會繼續釋放不良資產，但程度不會如上半年那麼激烈，亦有信心情況可控，

企業延期還本政策令不良資產推遲曝露，靳彥民指，如未來政府支援政策退出，可能會使不良資產增加，料明年上半年為主要曝露期，但整體而言仍屬可以承受的範圍。他預期不良貸款率可能保持平穩或略有上升，並會對利潤造成衝擊，但影響不會太大。

上半年建行淨息差收窄，靳彥民解釋，中國正經歷市場利率化，加上疫情比較嚴重，均影響淨息差表現。他預期淨息差繼續有下行壓力，情況會持續一段時間，但強調程度非常可控。該行會透過精細化管理等措施，相較同業保持息差在比較合理的水平之上。

另外，行長劉桂平表示，目前無計劃調整派息政策。

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記者：謝智聰

香港股票 國有內銀股 建設銀行（00939）

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