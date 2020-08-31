【內銀業績】建行：繼續釋放不良資產 淨息差續受壓

▲ 建行無意調整派息政策

建行 （00939） 首席風險官靳彥民表示，因撥備增加導致銀行盈利下滑是環球銀行業普遍現象，而內地疫情控制表現較歐美好，已使內銀減值增幅處於較低水平。該行未來會繼續釋放不良資產，但程度不會如上半年那麼激烈，亦有信心情況可控，

企業延期還本政策令不良資產推遲曝露，靳彥民指，如未來政府支援政策退出，可能會使不良資產增加，料明年上半年為主要曝露期，但整體而言仍屬可以承受的範圍。他預期不良貸款率可能保持平穩或略有上升，並會對利潤造成衝擊，但影響不會太大。

上半年建行淨息差收窄，靳彥民解釋，中國正經歷市場利率化，加上疫情比較嚴重，均影響淨息差表現。他預期淨息差繼續有下行壓力，情況會持續一段時間，但強調程度非常可控。該行會透過精細化管理等措施，相較同業保持息差在比較合理的水平之上。

另外，行長劉桂平表示，目前無計劃調整派息政策。

相關文章：

【恒指夜期】內銀業績欠佳帶頭拖低大市 恒指倒跌後夜期再下滑15點（不斷更新）

【內銀業績】工行：有信心資產質素下半年保持穩定

【內銀業績】撥備拖累 工中建農四大行半年純利倒退至少一成（不斷更新）

【hket 網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726！把握機會，立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載

記者：謝智聰