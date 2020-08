【宏觀中國】「房住不炒」模範城市　各地政府前往長沙取經

今年中國各地有不同的房地產調控措施出台,如樓價升不停的深圳,就推出了限售、限購、限貸等辣招對付樓市,令樓價終於平息下來。原來,各地樓市措施不少是跟長沙取經,複製其成功經驗,據貝殼找房發布的《2020新一綫城市居住報告》,長沙的居民收入漲幅跑贏房價,是典型的居住友好型城市。

資料顯示,今年7月長沙新房和二手房價格僅剛萬元,是中部6個省會城市中處於墊底位置;在全國315個城市中,排行第62位。事實上,長沙早就成了各地的仿效對象,今年7月深圳住建部也前去長沙取經。

到底長沙調控措施有幾咁辣?主要都是由供需兩方面入手。需求方面,早在2017年已調高外地購房者的門檻,需連續繳納24個月以上的所得稅或社保;而本地購房者必須在取得首套房的房產證後3年以上才能買第二套房,而這些都是後來不少城市引用的辣招。

不過,最辣還是限價令,明文規定房價由成本加利潤加稅費構成,項目平均利潤率以樓面地價、前期工程費、房屋建築安裝工程費及小區內公共基礎建設及附屬公共配套設施費等成本的總和為基數,設定在6至8%。換言之,地皮升值未必能計入房價,開發商也不能因應市況擅自加價,明顯壓制了炒風。

記者:林衛