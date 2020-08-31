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【網民熱話】香港車位還有投資價值？　網友：「車位時代已完結」

環球政經 19:35 2020/08/31

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投資方法有很多種，有人選擇買基金，也有人選擇買股票，甚至買「磚頭」保值。但大家還記得在寸金尺土的香港投資車位都曾經有利可圖嗎？

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有網民於討論區發起討論，問各位網友，認為2018年過後，香港車位仍然有炒賣的空間嗎?有網友的回應相當肯定，指車位的時代已經完結，認為在經濟不景氣大家第一時間會賣車，車位需求自然都會減少。

相關文章：【網民熱話】供樓真係愈供愈輕鬆？ 網民：自住樓樓價升負擔越重！

有其他網友則指，投資車位依然比將資金放在銀行做定期好，而且車位無須打理, 毎月有穩定回報, 
不過他同時認為,如果車位作短期炒賣, 要有心理準備, 承受波動的風險, 作長遠投資, 不錯的選擇

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責任編輯：翁嘉陽

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