【保就業計劃】香港寬頻工資補貼逾3000萬　全數發放予3500名香港員工

香港寬頻（01310）宣布，已將從香港特區政府取得的「保就業」計劃第一期工資補貼，全數發放予約3,500名香港員工，涉及金額3,150萬元。

香港寬頻公告指出，集團於今年4月宣布響應香港特區政府的工資資助計劃，承諾把由政府獲得的工資補貼金額全數發放給約3,500名香港員工，同時集團不會扣減員工現行從公司所領薪金，以及遵守有關資助條款規定保留人手。

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同時，為了在業務所至地區實踐集團的核心目標，香港寬頻已把從新加坡、馬來西亞、中國內地及澳門政府所得的不同業務資助額，以一次性補助方式給予當地超過2,500名員工，每人可獲的補助金額折合約3,000至25,000港元不等。

由今年二月起，香港寬頻先後推出多項逆境同行援助措施，包括豁免住宅固網服務及企業方案客戶一個月服務月費、為企業客戶提供免費遙距辦公室方案、為10,000戶有經濟困難家庭提供兩年免費寬頻服務、為長者及殘疾人士院舍提供免費智能手機連流動數據服務，以及為100名大學畢業生提供三個月工作及師友計劃等。

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香港寬頻持股管理人及集團行政總裁黎汝傑表示：「香港寬頻以『成就更美好家園』為核心目標。在這艱難的時期，我們透過給予人才工資補貼以支援他們。我們管理委員會全體10名成員也將捐出其個人工資補貼的全數金額至慈善機構，並鼓勵經濟狀況許可的香港寬頻人才一起回饋社群。」

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記者：李兆明