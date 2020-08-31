【樓市調查】市民信樓市有「抗疫力」  受訪者入市意欲創10季新高 

疫情走勢反覆，過去8個月樓市呈好淡爭持格局，地產代理香港置業於8月份進行的調查發現，有達28%受訪者認為未來樓市走勢平穩，入市意欲創10季新高，計劃趁樓價調整把握機會入市，對樓市投下信心一票。

▲ 香港置業行政總裁李志成（左）及香港置業營運總監姚偉南（右）公布市民置業調查。

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香港置業日前透過問卷形式進行2020年第三季「客戶置業意向調查」，成功收回398份有效問卷，最多受訪者認為未來12個月香港樓價走勢平穩，比例達28.1%，按季升2.2個百分點，其次有20.4%認為下跌5至10%，認為下跌5%以內的有17.8%，認為下跌10%以上的佔14.6%，看好後市的則佔19.2% (圖一)。調查亦顯示，有42%受訪者計劃未來12個月入市，按季升2.1個百分點，兼創10季新高（圖二）。由此可見，不少市民對樓市「抗疫力」有信心，計劃未來入市。

▲ 資料來源：香港置業

▲ 資料來源：香港置業



調查結果亦顯示，受訪者對於影響入市決定的因素，以樓價走勢至關重要，佔比達22.6%（圖三），按季微跌1.1個百分點，息率走勢以16.1%位居其次，比例按季跌2.3個百分點，樓控措施以14.6%排第三，按季升2.1個百分點，家庭收入以12.6%排第四，按季升4.2個百分點，按揭優惠以12.3%排第五，按季跌1.4個百分點。受訪者考慮樓控措施及家庭收入比例增加，反映疫情衝擊經濟，就業情況嚴峻，不少人入市前會留意有關措施及就業收入。

▲ 資料來源：香港置業

香港置業營運總監姚偉南指，調查中達44.5%人購買物業主要用途為換樓，為2017年第二季有紀錄以來次高，僅次於去年第四季剛放寛按保後47.2%高位，購買物業主要用作上車的受訪者以34.7%居次位，用作投資的則以20.9%。

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調查亦發現，最多市民預算入市2房間隔單位，佔31.2%（圖四），按季跌1.2個百分點，預算購買3房單位的有26.6%，按季升2.3個百分點，1房單位佔17.1%，按季升2.5個百分點，開放式則佔11.3%，預算購買4房單位及4房以上單位分別佔10.8%及3%。

▲ 資料來源：香港置業

香港置業行政總裁李志成表示，大市走勢視乎疫情發展，不過樓市根基良好，維持全年樓價波幅5%預測。7月疫情爆發第三波，窒礙樓市交投，預計第三季一手及二手註冊量將按季下跌，不過市場憧憬疫情漸好轉，第四季交投有望回穩，相信全年一手註冊量有望達14,000宗，二手註冊量則預計逾40,000宗。疫情陰霾下經濟仍面對下行壓力，建議政府及早減辣穩市，同時助市民上車。

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責任編輯：陳詠妍



