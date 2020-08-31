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【旅遊寒冬】日本7月旅遊住宿人數減少56%　跌幅較6月收窄

商業 19:06 2020/08/31

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7月份的旅館、酒店住宿的人數跌幅較6月份的68.9%改善。（法新社圖片）

新冠肺炎疫情仍然影響全球的旅遊業，日本觀光廳公布最新統計數據，7月份國內旅館、酒店住宿的人數累計2258萬人，按年減少56.4%。

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據《共同社》報道，雖然7月份的旅館、酒店住宿的人數跌幅較6月份的68.9%改善，但仍然持續下滑。

「Go To Travel」計劃成效未彰顯？

政府的支援旅遊業計劃「Go To Travel」在7月22日才生效，不過該計劃並不支援以東京作為出發地或到達地的旅遊，且出台前仍然持續混亂，相信對7月份的表現幫助不大。觀光廳負責人亦表示，有關項目的成效在8月起的統計數據才會浮現。

日本的入境限制使海外旅客大挫97%，日本旅客亦減45.7%。期內，日本的旅遊住宿設施入住率亦按月下滑32.9個百分點，至30.4%。

不過，日前日本公布，9月1日將放寬入境禁令，允許持有日本居留簽證的外國人再次入境。包括持有長期居留許可的外國人、商務相關人士、留學生在內的合資格人士，預計涉及263萬人；未知會否有助行業重振。

【振興旅遊業】日本推本地旅遊計劃　首月使用人數達200萬

更多有關日本放寬入境禁令的消息，請按【下一頁

責任編輯：葉泳珊

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