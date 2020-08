4月曾牽頭為世界衛生組織(WHO)演唱籌款的Lady Gaga,周日(30日)出席MTV音樂頒獎禮(MTV VMA 2020)時橫掃5個獎項,同時換了多個各具特色的口罩示人,成為全場焦點。

【新冠疫苗】印度疫苗未見副作用 將展開第2階段試驗

【美國疫情】復課後相繼爆疫 亞拉巴馬大學錄逾千宗

頒獎典禮以剪接歌手得獎致辭的影片而成,沒有觀眾。Lady Gaga獲9項提名,橫掃5個獎項,有多次出鏡機會,每次都以奇裝異服,配以特色口罩示,分享得獎感受。她在最後一段演講提到:

「保持安全,敢於發聲。我的聲音聽起來可能像壞了的唱片,但我戴了口罩,這是尊重的標誌。」

(“Stay safe, speak your mind, and I might sound like a broken record, but wear a mask — it’s a sign of respect.”)