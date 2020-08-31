【內銀業績】工行：有信心資產質素下半年保持穩定

▲ 工行冀保持下半年資產質素保持平穩

內銀資產質素成市場關注重點，工行 （01398） 首席風險官廖林表示，延期還款政策推遲了銀行的風險資產曝露，但該行已就此進行前瞻性風險管理，以避免風險集中曝露，強調工行資產質量指標整體仍維持穩中可控 。

工行行長谷澍補充，政策雖然令下半年資產壓力增加，但中國經濟長期向好趨勢不變，有信心情況可控，資產質量可保持在一個穩定水平。

谷澍續稱，上半年工行響應監管當局要求支持實體經濟作出了多項措施，例如新發放貸款平均利率下降40點子。該行同時為應對不確定性而在上半年作出較多撥備。

另外，副行長張文武稱，該行正穩步推進法定數碼貨幣，目前已積極開始準備工作。

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記者：謝智聰