恒指跌245點 百勝中國明招股入場費23636元

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中信里昂CEO上任16個月後突辭職 涉及中信證券重整全球架構（第二版）
恒生指數今日先升後跌，早市曾升逾300點，及後在A股及內銀拖累下，大市尾市轉跌，恒指全日跌245點或0.96%，收報25177點；國指收報9991點，跌191點；成交約1818億元。港交所 （00388） 股價升穿388元，收報391.2元，全日升2.8%；小米 （01810） 再升4.4%，收報23.5元。餐飲巨頭百勝中國 （新上市編號：09987） 9月1日起招股，入場費23636元。
【今日財經焦點】
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【新股IPO】百勝中國9987周二招股入場費23636元 市傳國際配售半天足額、美股盤前升半成（第二版）
【ETF中港互掛】港交所市值曾觸5000億 大摩：ETF互掛成中港兩地加強合作契機、港交所未見頂
【港版納指】恒生科技指數ETF混戰 3隻恒生科指各有特色（附科指講解圖）
【精選投資分析】
【ATMX追蹤】北水逆市加倉騰訊逾12.6億元 惟須注意短期兩風險
【疫情緩和】新地宜本周偷步收集 復甦憧憬+估值吸引+超低息持續
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