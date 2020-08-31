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恒指跌245點 百勝中國明招股入場費23636元

即市財經 18:41 2020/08/31

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財經焦點速覽

恒生指數今日先升後跌，早市曾升逾300點，及後在A股及內銀拖累下，大市尾市轉跌，恒指全日跌245點或0.96%，收報25177點；國指收報9991點，跌191點；成交約1818億元。港交所 （00388） 股價升穿388元，收報391.2元，全日升2.8%；小米 （01810） 再升4.4%，收報23.5元。餐飲巨頭百勝中國 （新上市編號：09987） 9月1日起招股，入場費23636元。

【今日財經焦點】

【恒指夜期】內銀業績欠佳帶頭拖低大市　恒指倒跌後夜期再下滑15點（不斷更新）

【新股IPO】百勝中國9987周二招股入場費23636元　市傳國際配售半天足額、美股盤前升半成（第二版）

【螞蟻IPO】科網狂潮下　螞蟻集團估值平定貴？（上集）

【ETF中港互掛】港交所市值曾觸5000億　大摩：ETF互掛成中港兩地加強合作契機、港交所未見頂

【小米股價】小米4日狂升三成　超越全線國際投行目標價

【港版納指】恒生科技指數ETF混戰　3隻恒生科指各有特色（附科指講解圖）

【精選投資分析】

國指9月挑戰11000 恒指破牛熊望27000（第六版）

【ATMX追蹤】北水逆市加倉騰訊逾12.6億元 惟須注意短期兩風險

六大內銀中期少賺逾1成 國家任務超額完成？（第三版）

【疫情緩和】新地宜本周偷步收集 復甦憧憬+估值吸引+超低息持續

【ATMX】小米超大成交破頂 升勢才剛起步？（訂戶專享）

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8月4日起一連8個星期二晚上7：30，八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

欄名 : 財經焦點速覽

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百勝中國（09987） 小米集團－W（01810） 香港交易所（00388） 股票 香港股票 成交 指數 恒生中國企業指數 恒生指數 餐飲

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