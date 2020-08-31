【澳門旅遊】澳門夥騰訊及阿里巴巴推4億元獎賞計劃　旅客來澳最高可獲500元酒店房價優惠

▲ 澳門政府指，獲獎旅客在預計澳門酒店時，可獲最高500元人民幣的酒店房價優惠。

澳門早前「封關」成功控制疫情，澳門政府表示，與騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 及澳門航空合作於9月1日推出「擴客源、興經濟、保就業」計劃。旅客來澳門前，可通過關注澳門特區旅遊局的微信（WeChat）公眾號和飛豬小程序，分別參與酒店和機票優惠的抽獎活動。獲獎旅客在預計澳門酒店時，可獲最高500元人民幣的酒店房價優惠。下一階段獲獎的旅客預訂澳門航空機票，可獲贈同行人員的機票優惠。

澳門政府指，旅客抵澳門後，可以通過微信支付的境外遊禮包小程式，領取綫上消費優惠回贈，而有關回贈需要透過再消費才能核銷，藉以產生旅客的「二次消費」。

整個「擴客源、興經濟、保就業」計劃包括交通、住宿及消費優惠，預算約4億澳門元，將會分階段實施。

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編輯：陳韻妍