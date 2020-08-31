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【業績】國美零售半年虧損擴至26億人幣 不派中期息

即市財經 18:31 2020/08/31

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國美零售上半年虧損擴大。

國美零售 （00493） 公布，截至6月底止半年業績，期內收入190.75億元（人民幣，下同），按年跌44.4%；股東應佔虧損為26.2億元，相對去年同期虧損3.8億元；每股虧損13.1分；不派中期息，惟現時董事會預計派息率將維持全年可分派利潤的約40%。

集團表示，新型冠狀病毒的爆發對中國許多行業造成干擾，其中尤以家電零售業更為敏感，上半年社會零售總額及家電市場零售額按年下滑明顯。集團的電器業務也受到影響，在疫情嚴重的第一季度，集團的銷售收入按年下滑約61.48%，而第二季度借助線上直播等方式獲得快速回升，按年下滑大幅縮窄至約26.32%。

因大型家電的銷售受疫情影響較大，導致報告期內的綜合毛利率約為11.65%，然而隨着疫情的逐步緩和以及各地刺激拉動消費的趨勢，綜合毛利率於第二季度已呈明顯回升趨勢。

國美近年積極拓展電商銷售渠道，此前曾向電商平台拼多多發可換股債券，更多資料請看【下一頁】

2020年上半年，集團先後與拼多多（美︰PDD）、京東 （09618） 達成戰略合作。目前雙方已在多方面 展開深度合作。今年8月，國美與京東的合作再邁前一步，達成300億元聯合採購，成為2020年以來由零售平台發起的最大規模家電和消費電子行業採購。與此同時，國美亦接入京東的開普勒系統，引入2萬+SKU的非家電商品，促進國美的全品類銷售。

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編輯︰侯景成

 

香港股票 人民幣 國美零售（00493） 京東集團—SW（09618）

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