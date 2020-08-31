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【新股IPO】中通快遞傳來港第二上市集20億美元　盤前股價曾大升逾1成

即市財經 18:27 2020/08/31

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路透旗下IFR引述消息人士指出，中通快遞正考慮第四季正式在港第二上市，集資約20億美元資金

中通快遞（ZTO）亦傳來港，中概股回流速度似乎愈來愈快，除了百勝中國 （YUMC），早於6月已傳與投資銀行接洽回港上市的中通快遞，亦有更多回流消息。路透旗下IFR引述消息人士指出，中通快遞正考慮第四季正式在港第二上市，集資約20億美元資金 （即約155億港元）。

據了解，中通快遞正與高盛等投行籌備第二上市事宜，而受第二上市消息刺激，中通快遞即時獲資金追捧，中通快遞盤前曾爆升一成，高見36美元，目前則報約35.1美元，漲約7.3%。

中通快遞今年表現不俗，截至上周五止，股價累升近42%，近5個交易日則彈5.7%。總市值則見256億美元，換算港元計，市值差不多1984億港元，以本港藍籌股作參考，規模相當於一家中電 （00002） 。因此，中通快遞一旦落實在港掛牌，料能進一步催谷港股主板交投。

欲留意百勝中國回流新聞，請按【下一頁】

中通快遞傳第四季在港第二上市，其美股盤前即時抽高

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記者：莫亦熙

中通（美：ZTO） 美股 香港股票 第二上市 中國概念股 IPO 投資銀行 集資 美元

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