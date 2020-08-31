【新股IPO】中通快遞傳來港第二上市集20億美元　盤前股價曾大升逾1成

▲ 路透旗下IFR引述消息人士指出，中通快遞正考慮第四季正式在港第二上市，集資約20億美元資金

中通快遞（ZTO）亦傳來港，中概股回流速度似乎愈來愈快，除了百勝中國 （YUMC），早於6月已傳與投資銀行接洽回港上市的中通快遞，亦有更多回流消息。路透旗下IFR引述消息人士指出，中通快遞正考慮第四季正式在港第二上市，集資約20億美元資金 （即約155億港元）。

據了解，中通快遞正與高盛等投行籌備第二上市事宜，而受第二上市消息刺激，中通快遞即時獲資金追捧，中通快遞盤前曾爆升一成，高見36美元，目前則報約35.1美元，漲約7.3%。

中通快遞今年表現不俗，截至上周五止，股價累升近42%，近5個交易日則彈5.7%。總市值則見256億美元，換算港元計，市值差不多1984億港元，以本港藍籌股作參考，規模相當於一家中電 （00002） 。因此，中通快遞一旦落實在港掛牌，料能進一步催谷港股主板交投。

欲留意百勝中國回流新聞，請按【下一頁】

▲ 中通快遞傳第四季在港第二上市，其美股盤前即時抽高

相關文章：【中概股回流】霸菱：至少10家中概股有意回流

相關文章：【流動理財】恒生app恒生投資快增設新股認購及認購貸款功能

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

【hket 網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726！把握機會，立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

記者：莫亦熙