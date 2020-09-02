【新股IPO】中通快遞傳來港第二上市集資150億後累升一成　阿里巴巴又有份（第二版）

▲ 路透旗下IFR引述消息人士指出，中通快遞正考慮第四季正式在港第二上市，集資約20億美元資金

中通快遞（美：ZTO）傳來港第二上市後，持續獲資金追捧。繼百勝中國 （新上市編號：09987） ，外電報道，中通快遞正考慮第四季正式在港第二上市，集資約20億美元資金 （即約155億港元）。阿里巴巴 （09988） 、同系菜鳥於2018年5月入股中通快遞，當時阿里系投資13.8億美元，獲得中通快遞10%股權。

中通快遞早於6月已傳與投資銀行接洽回港上市，最新第二上市進展消息傳出後，連日獲追捧，中通快遞周三在美股盤前再升4.4%，暫報36.83美元，較消息傳出前高出12%。

據了解，中通快遞正與高盛等投行籌備第二上市事宜。

中通快遞今年表現不俗，股價累升逾4成，以周二收市價計，總市值276億美元，換算港元計，市值約2139億港元，以本港藍籌股作參考，規模更勝中電 （00002） 。因此，中通快遞一旦落實在港掛牌，料能進一步催谷港股主板交投。

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記者：莫亦熙