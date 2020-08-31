【台灣有樂@iM網欄】搬家完成 終擁台灣新安樂蝸

很多人每天勞勞碌碌，為的，就是有個舒適安樂窩。隻身到台灣打拼的我，當然也希望有個舒適的住處。前陣子為了找地方搬，讓我連續苦勞了兩個星期，最後透過台灣民眾的力量，終於找到合適的地方。接下來要做的，當然就是盡快搬家。

在演藝圈打拼，或多或少都相信玄學風水命理。所以原本我是希望在農曆七月之前完成搬家，但因為之前實在找不到合適的房子，所有無法在農曆七月之前完成。但在這段期間，我有徵詢過一位風水命理老師朋友，他說8月23號雖然已經是農曆七月初五，但還是搬屋吉日。若錯過了8月23號，就要等過了整個農曆七月才會再有搬屋吉日。我相信上天其實對我早有安排，剛好我在8月21號找到合適房子，而當晚我就決定把這個房子租下來。房東人也非常好，當晚就把鑰匙給我，讓我可以先整理打掃房子，把東西先搬進來。

在我拿到鑰匙的同時，我做了兩件十分重要的事情。第一，就是馬上聯絡搬運公司。之前就有朋友已經介紹了一間搬運公司給我，我當晚就是用通訊軟件跟搬運公司聯絡。而搬運公司的回覆也非常快，馬上要我填寫聯絡資料、搬運地址，和大概搬運物件的數量。21號晚上才聯絡希望23號搬，這麼臨急，搬運公司居然還能排出時間，我真是非常幸運。

而第二件事，就是立刻聯絡我一位經常去各大賣場(大型超市)買東西的朋友，請他為我去賣場拿紙箱。在香港搬家需要紙箱，一般都要向搬運公司購買。在台灣需要紙箱，大家都習慣去超市或便利店拿。只要跟店員說你要搬家需要紙箱，他就會為你準備，而且一般都會非常配合，這也算是台灣的文化特色。而朋友在當晚已經立刻為我準備好，還親自送到我家。在台灣能有這樣熱心的朋友，真的是上一輩積來的福。

隔天的22號，我就立即到新家進行清潔打掃。已在23號搬家的當天，我很早就起來把我所有東西都用紙箱打包好。花了大概六個小時，就在我差不多整理好的時候，搬運公司就打電話來說可以提前兩個小時到達，於是我快速把打包作收尾，結果我一共包了16個紙箱，真的很難想像我才在台灣半年，居然有這麼多東西，連我自己也嚇一跳。

搬運公司非常準時到達我家樓下。我當天需要搬運的東西除了16個紙箱之外，還有一張單人床、一張雙人沙發、一張小茶几、兩個塑膠抽屜，和兩大袋衣服。可能見我東西不算太多，搬運公司只派出兩位搬運大哥。雖然只有兩個人，但居然只花了不到半小時，就把我所有東西順利搬上運輸車。當天安排的是一台3.5噸的貨車，其中一位搬運大哥是司機，另一位就自行騎機車(電單車)，所以我就坐上運輸車跟着一起去新家。

我是從華廈(電梯大廈)的11樓，搬到公寓(唐樓)的3樓，所以到新家是要爬樓梯的。但兩位搬運大哥非常純熟和快速，用了不到40分鐘，就把所有東西從運輸車上搬到新家。還按照我的需求，把東西都放在我希望的位置上。

中間發生一個小插曲，就是其中一位搬運大哥把我的塑膠抽屜撞破了一個洞，問我多少錢說要賠償我。就在整個搬運過程結束我要付錢的時候，那位大哥再次說要賠償我那個被它弄破的抽屜。我的塑膠抽屜只買了$650台幣，但是整個搬運服務才$3000台幣，而台灣又不流行收小費，那位大哥搞不好只能在$3000台幣當中賺取$1000，所以我怎麼好意思叫他賠償我$650台幣呢？所以我跟他說聲謝謝辛苦了，下次小心點就好了！

整個找房子搬家事情，就這麼結束了。接下來，就是要逐個紙箱打開把東西整理好... 希望我可以盡快整理好，再跟大家介紹這個我很喜歡的台灣新家。

作者_藝人張啟樂（Ben）簡介： 在香港演藝圈打滾超過二十年，最近把演藝事業拓展到台灣。除了希望事業有成，更希望能夠落地生根。

Facebook 專頁：Ben Cheung 港仔張啟樂的臺灣生活 Taiwan猴賽雷

更多台灣有樂@張啟樂（Ben）的文章請按此

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！