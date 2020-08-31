【新股IPO】潤地擬分拆物管公司華潤萬象生活獨立上市（第二版）

▲ 華潤置地宣布，建議將物管公司華潤萬象生活有限公司分拆，並在聯交所主板上市。

華潤置地 （01109） 宣布，建議將附屬公司華潤萬象生活有限公司分拆，並在聯交所主板上市。華潤萬象生活已向聯交所提交上市申請，預計分拆及上市完成後，公司將仍是潤地的附屬公司。

華潤萬象生活主要業務是在中國提供住宅物業管理服務和商業運營及物業管理服務。公司全部已發行股本約59.55%由華潤集團間接持有。

華潤系收入貢獻逾3成

據初步招股書披露，華潤萬象生活於2018年及2019年純利為4.2億及3.6億元（人民幣，下同），分別按年升8.9%及跌13.7%。今年上半年純利則按年升76.1%至3.4億元。

上半年公司總收入為31.3億元，按年增18.7%。華潤集團及華潤置地為華潤萬象生活的兩大客戶，所貢獻收入合共分別佔2017年、2018年及2019年與今年上半年總收入的31.2%、32.2%、 32.3%及36%。

值得留意是，公司住宅物業管理服務來自第三方收入的佔比大，過去3年均佔7成以上，今年上半年佔比更增至8成，錄得13.5億元。

在管面積方面，2018年及2019年分別按年增27%及18.5%。截至今年6月底止，在管建築面積達9749.8萬平方米，合同建築面積則達1.3億平方米。

商業方面，截至今年6月底止，華潤萬象生活向51個購物中心提供商業運營服務，總建築面積為560萬平方米，公司亦向31個購物中心提供物業管理服務，總建築面積為400百萬平方米，並向73棟寫字樓項目提供物業管理服務，在管總建築面積為510萬平方米。

集資資金將用於戰略性投資及收併購

公司預計，所得的資金淨額將用於擴大物業管理和商業運營板塊業務規模的戰略投資和收併購，相信戰略性投資和收併購將使公司提供更加多樣化的服務，並擴大地理分佈。

潤地表示，建議分拆可給予公司及其股東機會，透過一個獨立的分拆公司集團業務平台，實現於分拆公司集團投資的價值。同時，分拆將為保留集團及分拆公司集團設定更明確的業務重點，以及業務戰略更為集中且資源分配更為有效。

潤地又指，若決定進行建議分拆及全球發售，董事會將充分顧及股東的權益，在全球發售通過優先申請分拆公司股份的方式為合資格股東提供分拆公司股份的保證配額，保證配額的細節仍未落實。

（第二版加入招股書內容）

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編輯：袁諾曦