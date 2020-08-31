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東京豐島園結束94年營運 改建成哈利波特主題樂園

環球社會熱點 18:26 2020/08/31

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東京豐島園結束94年營運 改建成哈利波特主題樂園

日本東京練馬區的遊樂場豊島園結束營業，員工和遊依依不捨，成為幾代人的集體回憶。日本西武鐵道公司與美國華納兄弟公司合作，將原址改建為哈利波特主題樂園。新樂園的面積約3萬平方公尺，目標在2023年上半年落成。

1926年在東京北部開業的豐島園，吸引大批本地客到訪，更有人在此遇上另一半。Junko是一位62歲的公園管理員，自1970年代以來，就間歇性在園中工作，她希望豐島園長存，直到她離世。

Junko的30歲女兒Hikari Abe亦在2015年開始園中工作，在園中遇上未婚夫，她希望在樂園結業前，與未婚夫在這裡拍攝婚紗相。她表示：

「（樂園）對我而言，是理所當然的景點，因為它從我出生便存在，我不敢相信它會消失。」

豐島園一向受家庭和學校訪客歡迎，但受疫情打擊，難再見人流。54歲Tomizawa自4歲起便到訪樂園，並在少年時期，經常相約朋友或伴侶遊園。他也流露出不捨之情：

「這實在令人遺憾和悲傷，我不斷希望樂園不要關閉。」

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責任編輯：鄧燕君 

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