【中東局勢】以色列官員飛抵阿聯酋創歷史 特朗普女婿同行見證

以色列早前跟阿聯酋達成和平協議，為兩國關係正常化鋪路。促成兩國建交的美國總統特朗普女婿庫什納，周一便聯同以色列總理幕僚由以色列飛往阿聯酋，創造兩國關係、以至中東歷史的第一次。

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庫什納（Jared Kushner）和白宮國家安全顧問奧布萊恩（Robert O’Brien），周一跟以色列國安顧問沙巴特（Meir Ben-Shabbat）一同乘坐以色列的客機，由特拉維夫飛抵阿布扎比。除了創造兩國交流的第一次，客機飛越了沙特阿拉伯的領空，也是歷來首次。

雖然未有親自往阿聯酋，但以色列總理內吉尼亞胡（Benjamin Netanyahu）也為事件在社交網站發帖，形容這就是和平的模樣。

庫什納則在上機前表示：「我昨日在哭牆祈禱，全世界的穆斯林和阿拉伯人將會看到今次飛行，認知到大家都是上帝的孩子，而未來不該由過去來定奪。」

今次美以官員的訪問行程為期兩日，以方期望可以定下日期，安排內塔尼亞胡和阿布扎比王儲穆罕默德·本·扎耶德（Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan）到華盛頓舉行簽署建交協議的儀式。

據報有關儀式最快在9月初舉行，並不遲於美國11月大選。因為今次以色列和阿聯酋建交，被視為中東和平進程的重大突破，將是美國總統特朗普一項非常重大的外交政績。

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▲ 庫什納所乘客機從特拉維夫起飛。

責任編輯：陳啟賢

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