【疫市營商】譚仔三哥衝出國際　下季進軍新加坡連開3店

不少食肆在新冠肺炎疫情期間結業，譚仔國際在疫市中宣布，旗下「譚仔三哥米線」（譚仔三哥）將衝出香港，將於第四季在新加坡開設3間海外分店，旗下「譚仔雲南米線」（譚仔）也計劃於本年底在中環開設新分店。

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譚仔三哥的首間海外分店將座落於大型購物中心勿洛廣場（Bedok Mall），面積1,270平方呎，計劃10月底正式開業。隨後在11月於唐人街及怡豐城（Vivo City）開設第二間及第三間分店，面積分別為2,282平方呎及1,711平方呎。餐牌將保留三哥原創的特色湯底，也會考慮當地的口味。



譚仔的中環新店位於中環華商會所大廈，總面積8,514平方呎，用餐區分2層，將提供超過200座位。

譚仔國際行政總裁劉達民表示，對兩個品牌長遠發展充滿信心，亦已紮下了穩固基礎，是把品牌拓展至海外市場的一個合適時機。公司會不斷謹慎審視本地及海外開店計劃，期盼令品牌普及化及業務穩健發展取得平衡。

截至2020年9月1日，譚仔及三哥在香港分別擁有65及66間分店。

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責任編輯：楊子瑩