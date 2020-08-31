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【日圓匯價】安倍辭職日圓轉強？　瑞銀：日經濟難承受升穿100關

股樓投資 18:30 2020/08/31

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日本首相安倍晉三上周五（28日）突然宣布辭職，消息震動政經界，市場擔心日圓在安倍期間的弱勢會扭轉，美元兌日圓承壓，由106.7下跌至 105.6。瑞銀財富管理投資總監辦公室最新報告指，日本貨幣政策突然收緊的可能性不高，近期日圓轉強會在100關口遇到重大阻力，而且中長線而言，日本經濟不足以承受1美元兌100圓以下的強勢匯率。

財富管理投資總監辦公室策略師Thomas Flury在報告中提及，安倍首相任期本來將在2021年9月結束，距離目前僅剩一年的時間，上周五的消息對市場來說應該不全然在意料之外。

報告又指，鑒於日圓在「安倍經濟學」推行期間顯著走弱，日圓扳回一些跌幅的風險不能排除。不過，這還要取決於誰是首相繼任人選以及新內閣的經濟政策方向。前防衛廳長官石破茂是潛在人選之一。他向來以貨幣政策鷹派著稱，且對日本央行的超寬鬆政策多有批評。倘若他接任首相，市場對貨幣政策轉為鷹派的猜測將會升溫，進而為日圓提供支援。

瑞銀指，日本經濟難承受1美元兌日圓跌穿100水平

安倍時代告一段落 安倍經濟學是否成功？詳情請按：【見下頁

接任安倍人選 民調: 黨內死敵石破茂呼聲最高，詳情請按：【見下頁

短期而言，無論誰繼任首相，日本央行的政策都不太可能驟然改變，特別是在全球需求不振和日本經濟前景不明之際。除此之外，日本央行總裁黑田東彥預料將完成整個任期至2023年4月，這也意味著在他任期結束前，貨幣政策突然收緊的可能性不高。

瑞銀報告認為，目前日圓兌美元的強勢可能會在100關卡附近遭遇阻力，且以可持續的角度來看，日本經濟尚不足以承受1美元兌100日圓以下的強勢匯率。

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記者：李兆明

瑞銀 日圓 安倍晉三 貨幣政策

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