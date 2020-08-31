【樓市現象】港人對戰印籍家庭搶購映灣園3房邊個贏﹖ 單位最後搶高至953萬成交

疫情持續回穩，政府也逐步防疫措施，買家外出睇樓意欲明顯回升，隨著筍盤買少見少，市場上又開始出現買家爭相洽購單位的成交。最近東涌區的業主議價幅度加大，刺激該區二手交投轉強，而區內映灣園一個3房優質單位，日前獲兩組客人同時爭購，最後單位搶高至953萬元成交。

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中原地產高級分行經理陳偉平表示，近日大市回穩，積累多時的購買力紛紛重投市場，平盤急速被消化，個別放盤甚至出現多客搶購情況。其中映灣園12座中高層H室，實用面積928平方呎，三房套房間隔，享機場海景，屬優質單位，但單位有租客居住，未能開放予買家睇樓。業主原叫價960萬元，近日有兩組客人同時洽購上址，其中印度籍客人率先還價至945萬元，未幾另一組港人準買家隨即出價950萬元，首名印度籍買家見狀，再追加3萬元，成功以953萬元購入單位，折合平o均實用呎價10,269元。

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陳偉平指，成功入市的印度籍買家為區內租客，熟悉屋苑的單位佈局及景觀，故就算未能睇樓，只睇相片也知道單位屬優質單位。該買家見近期成交回暖，料樓價已見底，務求盡快入市，不惜追價購入上述心水戶。原業主則於2017年7月780萬元買入單位，持貨3年，帳面獲利173萬元或22%。

由於東涌區出現多宗減價成交，陳偉平續稱映灣園的睇樓量上升5%，準買家都希望8月份屋苑錄得22宗買賣成交，平均呎價已回升至約1.1萬元水平。現時跟上述同類型3房單位，仍有1至2個的每呎叫價低於1萬元，不過也屬低層單位，如共中一個928平方呎的低層3房單位，叫價890萬元。

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記者：陳詠妍