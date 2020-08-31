【正利造市案】證監會取逮捕手令　追緝兩逃走刑事造市疑犯

▲ 證監會早前就正利造市案，刑事檢控5人。

證監會上月入稟控告5人涉嫌「搭棚」控制細價股正利控股 （03728） 2016年在創業板（現易名為GEM）上市初期股價，當中何銘軒及孫文未有出庭應訊。證監會最新取得東區裁判法院的逮捕手令，證監會指二人在該會展開調查後，分別自2017年3月及2019年7月起已沒有返港。

證監會在網站上〈你認識這些人士嗎？〉一欄中，列表簡介兩名在逃疑犯。證監會指稱，何銘軒及孫文連同另外三名被告於2016年3月29日至9月7日期間，串謀造成正利股份交投活躍的虛假或具誤導性的表象，觸犯刑事罪行。

正利造市案為證監首宗同類就《證券及期貨條例》所訂明罪行而在原訟法庭審理的刑事檢控案件。

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據證監所列資料，孫文於1972年出生在中國，2016年時為國新資產管理及國新證券股東及／或董事。孫文也曾是國際獅子總會中國港澳三303區及荃灣獅子會的成員，及深圳恆利基金管理有限公司的合夥人。孫文於2019年7月離港。

何銘軒於1969年出生，原名為何迅，為中國或澳洲籍華人。證監會稱，可靠消息指何銘軒自2017年3月起已離開香港。

法院於8月13日的聆訊中批准上述另外三名被告保釋，並將案件押後至9月24日，等候下一步在原訟法庭審訊。

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編輯：麥德銘