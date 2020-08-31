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【中印衝突】中印軍隊衝突拖累股市　中國外交部指兩國部隊正在溝通（第二版）　

即市財經 20:28 2020/08/31

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中印邊境又再爆發衝突，拖累中港印三地股市下跌。

今日中港股市兩點後急跌，或與中印關係緊張有關。根據印度軍方聲明，指剛過去的周末連續兩日（29日及30日）的晚上，中國解放軍違反雙方早前達成的共識，在班公湖（Pangong Tso）附近採取挑釁性的軍事行動。不過根據印度軍方指，雙方衝突並沒有使用武器，亦沒有錄得傷亡。現時，雙方於正在中印邊境的楚舒勒（ChuShul）舉行旅行級會議（A Brigade Commander-level meet），中國官方暫未見回應。

受消息影響，中國上證綜指由今日高位3442點跌至收市3395.68點，高位下跌逾1%；恒指由全日高位25847點跌至全日低位25177點收市，來回近2.6%；印度SENSEX指數一度跌逾2.6%，其後跌幅略收窄於香港時間下午5時45分報約38704點，跌幅約1.9%。

實際上，中印關係在今次衝突前相當緊張，消息指印度於6月已派出軍艦到南海，並與南海的美軍有聯繫；早前印度官員指中國解放軍在班公湖等地進行軍事部署，令兩國脫離接觸過程陷入停滯，而中國駐印度大使則指情況可控。 

投資方面，若股市跌勢由地緣政治緊張而起，則僅短綫壓抑大市，並為入市提供機會，投資者宜觀望局勢發展再作判斷。

根據中國外交部官方網站，外交部發言人趙立堅回應指，中國邊境部隊一直嚴格遵守實際控制綫，從未越綫活動，兩國邊防部隊「一直就現地問題保持著溝通」。

（第二版新增中國外交部回應）

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編輯：謝克迪

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