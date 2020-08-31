【消費優惠】限聚令放寬新地12商場加推優惠　可免費換領口罩套

▲ 新地旗下12個商場，推出逾400項餐飲優惠。（新地提供）

港府自上周五起放寬晚市堂食至9時，新地（00016）旗下12個商場，包括東港城、上水廣場、北角匯、life@KCC、將軍澳中心、Mikiki、PopWalk天晉滙、卓爾廣場、錦薈坊、荃錦中心、荃灣新領域廣場及屯門寶怡商場，推出逾400項餐飲優惠，堂食優惠更低至5折。同時加碼贈送商場贈券、倍數積分，以及免費換領口罩套。

▲ 將軍澳中心設有外賣自取優惠。（新地提供）

▲ 將軍澳中心亦設多項優惠，包括3小時泊車優惠。（新地提供）

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東港城+北角匯

著數優惠 優惠期 全日外賣自取即享折扣，例如憑100積分即可換領$10東港城外賣自取餐飲券 9月1日起 餐飲消費送免費一小時泊車 即日起至9月13日 外賣自取及午市堂食回贈優惠，例如惠顧外賣自取或午市堂食，即日以電子貨幣單一消費滿100元 即日起至9月13日 免費口罩套可於2樓顧客服務中心及食肆商戶領取，會員更可於新地商場App，以積分換領消毒濕紙巾及酒精潔手噴霧等 即日起

上水廣場

著數優惠 優惠期 外賣自取滋味賞，會員憑100會員積分，可換領10元外賣自取餐飲券；200會員積分，則換領20元外賣自取餐飲券 9月1日起 於上水廣場2樓至5樓食肆，即日以外賣自取單一電子消費滿100元，即送20元餐飲美食券 1張 即日起至9月30日 於4樓顧客服客服務中心，免費換領Cheer Up 口罩收納夾一個 9月1日起

PopWalk天晉匯

著數優惠 優惠期 外賣自取滋味賞，會員憑100會員積分，可換領10元外賣自取餐飲券；200會員積分，則換領20元外賣自取餐飲券 9月2日起 Joyful Taste密密嚐‧密密賞，即日單一消費滿150元（適用於堂食及外賣自取），即可獲30元PopWalk美食現金券 即日至9月30日

Mikiki

著數優惠 優惠期 全日外賣自取即享折扣，會員憑100積分，即可換領Mikiki 10元外賣自取餐飲券乙張 9月2日起 快閃美食賞（第三擊），會員推廣期內即日以電子貨幣，於場內指定餐飲商戶單一消費滿100元（最多累積兩套不同商戶發出之消費單據），即可換領Mikiki 10元外賣自取餐飲券乙張 9月2日至9月30日

卓爾廣場

著數優惠 優惠期 快閃美食賞（第三擊），會員推廣期內即日以電子貨幣，於場內指定餐飲商戶單一消費滿100元（最多累積兩套不同商戶發出之消費單據），即可換領Mikiki 10元外賣自取餐飲券乙張 9月2日至9月30日

責任編輯：馬意文