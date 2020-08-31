【消費優惠】限聚令放寬新地12商場加推優惠　可免費換領口罩套

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【旅遊寒冬】日本7月旅遊住宿人數減少56% 跌幅較6月收窄
港府自上周五起放寬晚市堂食至9時，新地（00016）旗下12個商場，包括東港城、上水廣場、北角匯、life@KCC、將軍澳中心、Mikiki、PopWalk天晉滙、卓爾廣場、錦薈坊、荃錦中心、荃灣新領域廣場及屯門寶怡商場，推出逾400項餐飲優惠，堂食優惠更低至5折。同時加碼贈送商場贈券、倍數積分，以及免費換領口罩套。
東港城+北角匯
|著數優惠
|優惠期
|全日外賣自取即享折扣，例如憑100積分即可換領$10東港城外賣自取餐飲券
|9月1日起
|餐飲消費送免費一小時泊車
|即日起至9月13日
|外賣自取及午市堂食回贈優惠，例如惠顧外賣自取或午市堂食，即日以電子貨幣單一消費滿100元
|即日起至9月13日
|免費口罩套可於2樓顧客服務中心及食肆商戶領取，會員更可於新地商場App，以積分換領消毒濕紙巾及酒精潔手噴霧等
|即日起
上水廣場
|著數優惠
|優惠期
|外賣自取滋味賞，會員憑100會員積分，可換領10元外賣自取餐飲券；200會員積分，則換領20元外賣自取餐飲券
|9月1日起
|於上水廣場2樓至5樓食肆，即日以外賣自取單一電子消費滿100元，即送20元餐飲美食券 1張
|即日起至9月30日
|於4樓顧客服客服務中心，免費換領Cheer Up 口罩收納夾一個
|9月1日起
PopWalk天晉匯
|著數優惠
|優惠期
|外賣自取滋味賞，會員憑100會員積分，可換領10元外賣自取餐飲券；200會員積分，則換領20元外賣自取餐飲券
|9月2日起
|Joyful Taste密密嚐‧密密賞，即日單一消費滿150元（適用於堂食及外賣自取），即可獲30元PopWalk美食現金券
|即日至9月30日
Mikiki
|著數優惠
|優惠期
|全日外賣自取即享折扣，會員憑100積分，即可換領Mikiki 10元外賣自取餐飲券乙張
|9月2日起
|快閃美食賞（第三擊），會員推廣期內即日以電子貨幣，於場內指定餐飲商戶單一消費滿100元（最多累積兩套不同商戶發出之消費單據），即可換領Mikiki 10元外賣自取餐飲券乙張
|9月2日至9月30日
卓爾廣場
|著數優惠
|優惠期
|快閃美食賞（第三擊），會員推廣期內即日以電子貨幣，於場內指定餐飲商戶單一消費滿100元（最多累積兩套不同商戶發出之消費單據），即可換領Mikiki 10元外賣自取餐飲券乙張
|9月2日至9月30日
責任編輯：馬意文