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【膠袋徵費】英國提高膠袋徵費一倍　增至10便士

環球政經 18:07 2020/08/31

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英國政府將加強處理塑膠污染，將膠袋徵費從5便士（約0.5港元）增加到10便士（約1港元），並從2021年4月起取消對小商戶的豁免。

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當地自2015年10月推出膠袋徵費以來，消費者減少使用達數十億個薄膠袋。英國最新的政府數據顯示，目前5便士膠袋稅適用於任何僱用250人或以上的零售商，因此自2015年以來，英國主要超市的膠袋使用量減少了95％。

英國7家主要超市的膠袋使用量於2014年增加2億之後，引入了5便士膠袋稅，以幫助減少垃圾、保護野生動植物並希望能影響消費者的行為。當時，英國消費者每年使用超過76億個膠袋，共計61,000噸塑膠。

超級市場連鎖店莫里森（Morrisons）計劃停止使用的塑膠袋，最近在旗下八間商店推行使用紙袋。其表示若在其餘494間分店中引入紙袋，每年將節省9,000萬個膠袋，相等於3,510噸塑膠，英國另一大型連鎖超市Waitrose亦正計劃進行以其他物料的袋子替代膠袋。

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責任編輯：梁翠麗

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