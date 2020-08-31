【膠袋徵費】英國提高膠袋徵費一倍　增至10便士

英國政府將加強處理塑膠污染，將膠袋徵費從5便士（約0.5港元）增加到10便士（約1港元），並從2021年4月起取消對小商戶的豁免。

倫敦不在名單內！ 英國最適宜畢業生工作10大地點【下一頁】

【BNO移民】80後港女曼城擁3物業 為移居英國生活費作準備【下一頁】

當地自2015年10月推出膠袋徵費以來，消費者減少使用達數十億個薄膠袋。英國最新的政府數據顯示，目前5便士膠袋稅適用於任何僱用250人或以上的零售商，因此自2015年以來，英國主要超市的膠袋使用量減少了95％。

英國7家主要超市的膠袋使用量於2014年增加2億之後，引入了5便士膠袋稅，以幫助減少垃圾、保護野生動植物並希望能影響消費者的行為。當時，英國消費者每年使用超過76億個膠袋，共計61,000噸塑膠。

超級市場連鎖店莫里森（Morrisons）計劃停止使用的塑膠袋，最近在旗下八間商店推行使用紙袋。其表示若在其餘494間分店中引入紙袋，每年將節省9,000萬個膠袋，相等於3,510噸塑膠，英國另一大型連鎖超市Waitrose亦正計劃進行以其他物料的袋子替代膠袋。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

責任編輯：梁翠麗