【港股追蹤】今年倍升股　仲有券商大幅提高目標價

近期市場焦點都放在雷軍麾下的小米集團（01810），股份今日高見24.3元，最終升逾4%，收報23.5元，近10個交易日升幅超過40%。其實，本港主板有另一隻股份，也是由雷軍擔任主席，所指的就是金山軟件（03888），股份今年比小米更早開展升勢，就算今日顯著調整，年內至今仍累升超過1倍，最新更獲大行提高目標價。

摩根士丹利（大摩）最新研究報告指出，金山在WPS、B2C及遊戲業務均保持強勁勢頭，惟最具價值的WPS B2B業務在疫情下因政府及企業IT訂單延遲受影響，估計下半年才會復甦，相估公司領導地將不會改變。

此外，大摩又提到集團辦公軟件月活躍用戶增長30%，當中付費用戶基礎擴張98%，惟收入增長卻由去年的63%放慢至34%，主要是政府及企業的IT訂單及綫上廣告業務比預期弱。至於B2B層面，管理層對於公共領域軟件本地化的看法樂觀，第三季初已見強勁復甦，辦公軟件市場份額可望維持90%以上

該行大幅提高公司目標價，由早前28元，上調超過50%，提升至44元，以現價計，仍有逾6%潛在升幅，評級「與大市同步」。

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記者：葉志偉