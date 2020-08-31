  • 30°C
香港時間 : 2020831日 (一) 19:02
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港股追蹤】今年倍升股　仲有券商大幅提高目標價

股樓投資 18:03 2020/08/31

分享：

近期市場焦點都放在雷軍麾下的小米集團（01810），股份今日高見24.3元，最終升逾4%，收報23.5元，近10個交易日升幅超過40%。其實，本港主板有另一隻股份，也是由雷軍擔任主席，所指的就是金山軟件（03888），股份今年比小米更早開展升勢，就算今日顯著調整，年內至今仍累升超過1倍，最新更獲大行提高目標價。

摩根士丹利（大摩）最新研究報告指出，金山在WPS、B2C及遊戲業務均保持強勁勢頭，惟最具價值的WPS B2B業務在疫情下因政府及企業IT訂單延遲受影響，估計下半年才會復甦，相估公司領導地將不會改變。

此外，大摩又提到集團辦公軟件月活躍用戶增長30%，當中付費用戶基礎擴張98%，惟收入增長卻由去年的63%放慢至34%，主要是政府及企業的IT訂單及綫上廣告業務比預期弱。至於B2B層面，管理層對於公共領域軟件本地化的看法樂觀，第三季初已見強勁復甦，辦公軟件市場份額可望維持90%以上

該行大幅提高公司目標價，由早前28元，上調超過50%，提升至44元，以現價計，仍有逾6%潛在升幅，評級「與大市同步」。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容【https://bit.ly/2zJY7DJ】
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

 

記者：葉志偉

 

 

相關文章

【港股追蹤】上半年業績好　但股價反而無起色？
2020/08/29
【港股追蹤】上半年業績好　但股價反而無起色？
【港股追蹤】屋漏兼逢連夜雨　神華業績未如理想
2020/08/30
【港股追蹤】屋漏兼逢連夜雨　神華業績未如理想
【港股小知識】Jackson Hole 年會係啲乜? 點解咁重要？
2020/08/30
【港股小知識】Jackson Hole 年會係啲乜? 點解咁重要？
【小米1810】小米股價近十日升近5成　市值逾5,600億 升抵最牛目標價
今日
【小米1810】小米股價近十日升近5成　市值逾5,600億 升抵最牛目標價
【港股追蹤】行業數據向好　長城吉利有好消息齊抽升
今日
【港股追蹤】行業數據向好　長城吉利有好消息齊抽升
雷軍 金山軟件（03888） 香港股票

上一篇文章

【室內設計】夫婦花約18萬元裝修近800呎大屋　雲石紋配木地板突顯現化摩登風
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【螞蟻上市】螞蟻集團旗下支付寶　每1萬元交易賺幾多？
【螞蟻上市】螞蟻集團旗下支付寶　每1萬元交易賺幾多？
【疫市筍盤】與港鐵站近在咫尺基座亦設商場 呢個屋苑三房550萬沽 仲平過同區兩房
【疫市筍盤】與港鐵站近在咫尺基座亦設商場 呢個屋苑三房550萬沽 仲平過同區兩房
【財務自由教室】感謝窮一生回應　炒股票並非可持續搵錢方法
【財務自由教室】感謝窮一生回應　炒股票並非可持續搵錢方法
【疫市筍盤】東涌業主爭住減 成交量按月大升18% 映灣園3房呎價跌至唔使1萬
【疫市筍盤】東涌業主爭住減 成交量按月大升18% 映灣園3房呎價跌至唔使1萬
【一名經人】羅家聰：轉型
【一名經人】羅家聰：轉型
【網民熱話】人到中年輸淨11萬身家 網友嘆股票是騙局
【網民熱話】人到中年輸淨11萬身家 網友嘆股票是騙局