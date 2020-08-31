【樓市報告】仲量聯行：各國量寬利好樓市　惟前景未明　影響入市信心

各國央行放水，加上利率低企，理應利好資產價格。不過，新冠肺炎全球肆虐，影響樓市交投氣氛，特別豪宅買賣。仲量聯行公布的《香港住宅銷售市場綜述》指出，疫情持續，加上經濟疲弱加劇，今年上半年，市場平均每月錄得197宗逾2,000萬元的豪宅成交，較去年同期少17%，且創四年新低。

仲量聯行香港資本市場部資深董事莫凱傑表示：「豪宅市場的業主普遍有較高的持貨能力，未有顯著減價，潛在買家則採取觀望態度及希望在樓市下行時以折扣價買樓，導致豪宅成交量持續低企。由於立法會擱置在住宅市場引入空置稅，發展商需要加快推盤的壓力減低，因此，我們預期豪宅新盤市場的交投將仍然低企。」

仲量聯行大中華研究部主管黃志輝說：「近期各國推出量化寬鬆措施，對樓市氣氛會有正面影響，不過，整體樓市前景仍然未明。新冠肺炎持續及中國與西方國家關係緊張的不明朗因素，將於短期內繼續影響入市信心。我們預期市場對豪宅的需求將會減弱，潛在買家將繼續要求大幅折扣，加上空置率高企和未來新供應將會增加，豪宅價格於今年將下跌逾10%。」

雖然豪宅成交大減，惟市場近期偶錄逾億元成交，以嘉里（00683）九龍半山龍駒道豪宅緹山為例，據成交紀錄冊顯示，緹山8月暫錄5宗成交，其中12號洋房，實用面積2,866方呎，連1,002平方呎花園，以及941平方呎天台，剛以1.608億元易手，實用呎價5.61萬元。

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