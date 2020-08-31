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【新股IPO】綠地金融擬明年底前赴港上市 計劃集資103億

即市財經 17:59 2020/08/31

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綠地控股旗下綠地金融據報赴港上市，集資超過91億元人幣。

路透引援一份文件顯示，綠地金融與綠地香港 （00337） 母企均為內地房企綠地控股（600606），其在首次公開發售（IPO）前一輪融資至多60億元（人民幣，下同），計劃明年（2021年）底前赴港上市，在首次公開發售（IPO）集資超過91億元（103億港元），上市前估值超過500億元（566億港元）。

不過，有消息人士稱，香港只是上市目的地之一，惟IPO地點和估值仍尚未得到確認。中信及里昂為是次融資提供建議，均拒絕置評。

文件顯示，綠地金融計劃將IPO前融資40%用於開發金融技術，30%用於獲得許可，餘下用於業務發展。

綠地金融曾兩次減持雅生活服務 03319 套現逾25億港元，截至今年6月底止，公司資產為429億元，上半年利潤為20億元，按年增長28%，計劃全年盈利34億元。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】    

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編輯：陳華

香港股票 經濟 綠地香港（00337） 雅生活服務（03319） IPO 服務
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