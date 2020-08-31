【香港疫情】港經濟復甦步伐落後預期　報告：可借鑒海外經驗先重啟經濟

本港爆發第三波疫情，帶來了比之前更沉重的經濟損失。香港中華廠商聯合會最新報告認為，香港現時經濟復甦步伐雖較預期稍為落後，但可以乘機汲取海外地區先行重啟經濟的經驗，制定更系統化、高透明度的疫情管控機制以及對應的措施預案，讓業界和市民對抗疫能夠「心中有數」，及早作好應對準備。

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廠商會政策研究部日前發表《抗疫下半場：黎明前的黑暗?》研究報告。報告指出，香港如果能夠成功抵禦第三波疫情，便反映本地醫療系統的容量、市民的防患意識及社會系統的應變能力均達到了更高的水準，理應更有條件打好抗疫「下半場」；一邊鞏固抗疫成果，一邊加緊重啟經濟的步伐。

香港可以汲取海外地區先行重啟經濟的經驗乃至教訓， 例如，日後在開放外地旅客入境安排時，不但可以參考澳門和內地在實施「健康碼」互認以及接待疫後旅客、跨境防疫等方面的先行經驗，屆時更可受惠於一群已對跨境遊重拾信心的潛在客戶群。

報告又指，海外國家或地區做法亦值得香港借鑒，例如參考德國、南韓為設立疫情「安全閥」的做法，香港可制定和公布更系統化、 高透明度的「可鬆可緊」疫情管控機制，透過釐訂疫情的監控指標以及對應的措施預案，讓業界和市民對抗疫的「鬆馳之道」能夠早作因應。

廠商會建議延長資助期限,支援製造和進出口貿易業。了解請按【下一頁】

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責任編輯:蘇穎琪