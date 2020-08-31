  • 29°C
香港時間 : 2020831日 (一) 20:31
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【香港疫情】港經濟復甦步伐落後預期　報告：可借鑒海外經驗先重啟經濟

商業 20:00 2020/08/31

分享：

本港爆發第三波疫情，帶來了比之前更沉重的經濟損失。香港中華廠商聯合會最新報告認為，香港現時經濟復甦步伐雖較預期稍為落後，但可以乘機汲取海外地區先行重啟經濟的經驗，制定更系統化、高透明度的疫情管控機制以及對應的措施預案，讓業界和市民對抗疫能夠「心中有數」，及早作好應對準備。

【中美貿戰】港產商品輸美轉「中國製造」　廠商會斥「制裁」無理

廠商會政策研究部日前發表《抗疫下半場：黎明前的黑暗?》研究報告。報告指出，香港如果能夠成功抵禦第三波疫情，便反映本地醫療系統的容量、市民的防患意識及社會系統的應變能力均達到了更高的水準，理應更有條件打好抗疫「下半場」；一邊鞏固抗疫成果，一邊加緊重啟經濟的步伐。

香港可以汲取海外地區先行重啟經濟的經驗乃至教訓， 例如，日後在開放外地旅客入境安排時，不但可以參考澳門和內地在實施「健康碼」互認以及接待疫後旅客、跨境防疫等方面的先行經驗，屆時更可受惠於一群已對跨境遊重拾信心的潛在客戶群。

報告又指，海外國家或地區做法亦值得香港借鑒，例如參考德國、南韓為設立疫情「安全閥」的做法，香港可制定和公布更系統化、 高透明度的「可鬆可緊」疫情管控機制，透過釐訂疫情的監控指標以及對應的措施預案，讓業界和市民對抗疫的「鬆馳之道」能夠早作因應。

廠商會建議延長資助期限,支援製造和進出口貿易業。了解請按【下一頁

【消費優惠】想購物又想慳錢可以點？　網銷、零售折扣和你看（不斷更新）<<<不會錯過慳錢省時的機會

責任編輯:蘇穎琪

相關文章

【保就業計劃】廠商會建議延長資助期限　支援製造和進出口貿易業
2020/08/18
【保就業計劃】廠商會建議延長資助期限　支援製造和進出口貿易業
【中美角力】美方叫停「香港製造」標籤　廠商會：影響較輕微
2020/08/24
【中美角力】美方叫停「香港製造」標籤　廠商會：影響較輕微
【中美貿戰】港產商品輸美需標示中國製　廠商會楊立門：措施不合邏輯
2020/08/16
【中美貿戰】港產商品輸美需標示中國製　廠商會楊立門：措施不合邏輯
【美國制裁】出口至美國貨品標明「中國製造」 中華廠商會聯合會會長吳宏斌：影響不大
2020/08/12
【美國制裁】出口至美國貨品標明「中國製造」 中華廠商會聯合會會長吳宏斌：影響不大
疫情 商會 經濟 中華廠商聯合會 香港中華廠商聯合會 健康碼 香港

下一篇文章

【網上展覽】國際影視展錄7000人參與　平台功能繼續開放至9月底
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【限聚令放寬】食肆晚市堂食放寬　酒樓：料晚市生意僅4000元
【限聚令放寬】食肆晚市堂食放寬　酒樓：料晚市生意僅4000元
【筍工來了】無人島斷電斷網生活30日　完成挑戰即賺31萬元
【筍工來了】無人島斷電斷網生活30日　完成挑戰即賺31萬元
【N無津貼】關愛基金三人住戶非公屋、非綜援的低收入津貼　明接受申請
【N無津貼】關愛基金三人住戶非公屋、非綜援的低收入津貼　明接受申請
【消費優惠】崇光秋季購物賞　線上線下同步推優惠
【消費優惠】崇光秋季購物賞　線上線下同步推優惠
【消費優惠】麥當勞App最後一周優惠　10元兩個漢堡飽
【消費優惠】麥當勞App最後一周優惠　10元兩個漢堡飽
【酒店優惠】九龍東皇冠假日酒店1晚住宿連早餐1,200元　兼回贈1,200元餐飲消費額
【酒店優惠】九龍東皇冠假日酒店1晚住宿連早餐1,200元　兼回贈1,200元餐飲消費額