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【流動理財】恒生app恒生投資快增設新股認購及認購貸款功能

即市財經 17:51 2020/08/31

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「恒生投資快」會提供有關新股的最新市場消息，恒生客戶全程無須切換到其他平台。

恒生銀行 （00011） 旗下手機應用程式「恒生投資快」app增設新功能，即時起新增新股認購及認購貸款功能。恒生指，透過「恒生投資快」認購新股，僅需進行三個簡單步驟即可完成，同時「恒生投資快」會提供有關新股的最新市場消息，恒生客戶全程無須切換到其他平台。恒生客戶亦可在「恒生投資快」輕鬆追踪新股上市表現，首天表現、累計升跌及公開發售認購倍數等資訊

恒生指，恒生客戶成功以手機開立銀行戶口及登記個人e-Banking後，可選擇啟動證券、基金及基金每月投資計劃、SimplyFund及股票每月投資計劃等戶口。

恒生執行董事兼財富管理及個人銀行業務主管關穎嫺表示，去年推出「恒生投資快」後，恒生上半年的證券交易量較去年同期上升58%。

相關文章：【減派息】恒生次季減派息4成 摩通、美銀績後輪流削目標價

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編輯：陳韻妍

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