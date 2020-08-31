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【新冠疫苗】印度疫苗未見副作用 將展開第2階段試驗

環球社會熱點 18:42 2020/08/31

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印度首款新冠肺炎疫苗暫時未有出現副作用，更準備展開第二階段試驗。

新冠肺炎疫情全球大流行，各國藥廠爭相研發新冠肺炎疫苗。印度首款新冠肺炎疫苗正進行首階段臨床試驗，據悉暫時未有出現副作用，更準備展開第二階段試驗。

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印度首款新冠肺炎疫苗名為「Covaxin」，由印度生物科技公司Bharat Biotech、印度醫學研究委員會（ICMR）及印度國家病毒研究院（National Institute of Virology）合作研發，全國12間醫學機構共同參與本土疫苗的第一及第二階段臨床試驗

印度媒體報道，印度IMS and SUM Hospital首席研究員拉奧（E Venkata Rao）透露，疫苗首階段臨床試驗仍繼續，目前正計劃展開第二階段試驗。

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拉奧指，團隊向接種疫苗的志願者採集血液樣本，將證實疫苗抗體水平方面的有效性，又指出疫苗在首階段試驗沒有出現副作用 。

研究團隊為志願者接種兩劑疫苗，於採集血液樣本當日注射首劑，於第14日再注射第二劑和再次採集血液樣本，其後也會於第28日、42日、104日、194日天同時採集血液樣本。

印度目前有超過7種疫苗處於研發階段，其中2種疫苗已獲得藥品監管機構的批准，可進行人體臨床試驗。

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責任編輯：鄭錦玲

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