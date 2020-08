【BNO移民】英國膠袋徵費明年翻倍 今年10月禁飲管

全球暖化問題日益嚴重,世界各地落力「走塑」。英國政府宣布,從明年春季起,即棄膠袋徵費將由5便士提高至10便士,範圍擴大至英格蘭所有商店。

增加膠袋徵費將在明年4月開始實施。當局指出,有關措施得到公眾廣泛支持。這次受影響範圍擴大至英格蘭所有商店,以往僱用少於250名員工的小型零售商,亦不再享有免膠袋徵費的優惠。

英國環境大臣尤俊仕(George Eustice)接受《天空新聞》訪問表示,2015年推出的膠袋徵費取得巨大成功,當時率先在主要超市推出。他指出:

「僅僅引入少量徵費,已促使人們在用膠袋前三思而後行;結果,超市已看到膠袋使用率大減95%。」("Just introducing that small charge on a plastic bag makes people think twice and as a result supermarkets have seen a 95% reduction in single-use plastic carrier bag use." )