【BNO移民】英國膠袋徵費明年翻倍 今年10月禁飲管

▲ 英國政府宣布，今年10月將禁用塑膠飲管，明年春季起，膠袋徵費將翻倍。

全球暖化問題日益嚴重，世界各地落力「走塑」。英國政府宣布，從明年春季起，即棄膠袋徵費將由5便士提高至10便士，範圍擴大至英格蘭所有商店。

增加膠袋徵費將在明年4月開始實施。當局指出，有關措施得到公眾廣泛支持。這次受影響範圍擴大至英格蘭所有商店，以往僱用少於250名員工的小型零售商，亦不再享有免膠袋徵費的優惠。

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英國環境大臣尤俊仕（George Eustice）接受《天空新聞》訪問表示，2015年推出的膠袋徵費取得巨大成功，當時率先在主要超市推出。他指出：

「僅僅引入少量徵費，已促使人們在用膠袋前三思而後行；結果，超市已看到膠袋使用率大減95％。」（"Just introducing that small charge on a plastic bag makes people think twice and as a result supermarkets have seen a 95% reduction in single-use plastic carrier bag use." ）

他補充，膠袋徵費的成功令他認為沒有必要完全禁止使用即棄膠袋。至於禁止使用塑膠飲品攪拌棒和吸管的計劃，則受到新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情大流行，延至今年10月生效。

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責任編輯：葉芷樺