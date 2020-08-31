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【美股焦點】蘋果、Tesla拆細正式生效 Tesla曾升12%蘋果升4%（附蘋果拆股紀錄）

即市財經 23:27 2020/08/31

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蘋果股份拆細正式生效，股價續揚。

蘋果（美︰AAPL）自宣布股份1拆4以來，近日走勢強勁。今日其拆細股份正式生效，於盤前漲0.69%，報124.8美元（拆細前的499.2美元）；市值突破2.13萬億美元。目前蘋果為美股市值最大企業，亦是唯一市值高於2萬億美元的企業；同樣於今日拆股的Tesla（美︰TSLA）盤前更升逾3%，報442.68美元，相當於拆細前的2213.4美元。

蘋果開市再升2.2%，報127.38美元；Tesla升0.8%，報446美元。買盤在開市後15分鐘大升，Tesla升2.4%，報453.28美元；蘋果升2.6%，報127.99美元。

截至本港時間約晚上11時30分，蘋果高見130.05美元，升4.2%；Tesla高見497美元，爆升12.3%，股價其後稍為回順。

蘋果一拆四氣勢如虹，對道指並非全然好事，與道指指數設計有關，詳情可看【下一頁

自1980年上市以來，連同今次拆股，蘋果共有5次拆細股票。蘋果於1980年上時發行價為22美元，直到目前共經歷5次拆股，即由持有1股變成變成224股，據過往走勢，其股價在拆細後，長遠升勢亦會持續。

蘋果股份拆細紀綠
1987年5月15日 1拆2
2000年6月21日 1拆2
2005年2月18日 1拆2
2014年6月6日 1拆7
2020年8月28日（8月31日生效） 1拆4

Tesla今次為首度拆股（1拆5），其於2010年上市時，其發行價為17美元。作為電動行行業的領先者，外界一向將其視為「汽車界的蘋果」，因當年蘋果靠着iPhone改變了手機市場，令全世界進入智能電話時代，而如今Tesla亦有類似勢頭，在電動車及自動駕駛技術方面領先全球。

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記者：候景成

美股 蘋果（Apple，美：AAPL） 特斯拉（Tesla，美：TSLA） Tesla 電動車

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