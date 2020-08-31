【美股焦點】蘋果、Tesla拆細正式生效 盤前股價上揚

▲ 蘋果股份拆細正式生效，股價續揚。

蘋果（美︰AAPL）自宣布股份1拆4以來，近日走勢強勁。今日其拆細股份正式生效，於盤前漲1.3%，報126.56美元（拆細前的506.24美元）；市值突破2.13萬億美元。目前蘋果為美股市值最大企業，亦是唯一市值高於2萬億美元的企業；同樣於今日拆股的Tesla（美︰TSLA）盤前更升逾3%，報442.68美元，相當於拆細前的2213.4美元。

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自1980年上市以來，連同今次拆股，蘋果共有5次拆細股票。蘋果於1980年上時發行價為22美元，直到目前共經歷5次拆股，即由持有1股變成變成224股，據過往走勢，其股價在拆細後，長遠升勢亦會持續。

蘋果股份拆細紀綠 1987年5月15日 1拆2 2000年6月21日 1拆2 2005年2月18日 1拆2 2014年6月6日 1拆7 2020年8月28日（8月31日生效） 1拆4

Tesla今次為首度拆股（1拆5），其於2010年上市時，其發行價為17美元。作為電動行行業的領先者，外界一向將其視為「汽車界的蘋果」，因當年蘋果靠着iPhone改變了手機市場，令全世界進入智能電話時代，而如今Tesla亦有類似勢頭，在電動車及自動駕駛技術方面領先全球。

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