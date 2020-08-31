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【港元定期存款】港元定存3個月高息王大執位 邊間中資大行息率稱王？

即市財經 18:00 2020/08/31

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中銀香港剛延長3個月年息4.3厘一個月，頓取代信银國際變「高息王」。

中銀香港 （02388） 剛公布中期業績，罕有削減派息累股價轉弱，但港元定期存款的追息族卻有好消息，因這間中資行新近延長3個月港元定存年息享4.3厘，由本來於今天（8月31日）截止，剛延遲至9月底到期。以入場費為10萬元的新資金計，按理定期存款到期後可賺息1,078元。比併市面大小銀行的港元定存息率，由於信銀國際把今日屆滿的10厘港元定存息不再延長，3個月的冠絕全城息率，快將由中銀的4.3厘扒頭，頓變「高息王」。而中銀及信銀兩間中資行，齊於6月底推上述3個月港元定存的特惠息，主要針對政府派錢涉資逾700億元的商機。

專家認為，即使眼下券商為明天（9月1日）招股的百勝中國 （新上市編號：09987） 撲水，但市場並未呈水緊，故料港銀仍毋須急於掉頭加息搶存。

此外，今天暫有兩大行出手，時值8月的月結，遇上兩大焦點新股撞期抽資，包括市傳凍資約4,000億元的 （新上市編號：09633） ，以及明天（9月1日）招股的百勝中國，業界預計兩大熱爆股在市場至少抽資逾3,000，甚至高達4,000億元或以上；難怪刺激一個月港元拆息3連升，今天（8月31日）報0.37厘的一個月高位。

不過，暫只得兩間大行調整港元定期存款息率，有加有減，包括東亞 （00023） 微削138天年息（約4.6個月）0.08厘，新息率至0.74厘。相反，花旗則加減不一，針對旗下私人客戶業務或 Citigold戶口的貴客，上調3個月年息0.2厘，新報0.8厘。可是，卻對另外兩類理財戶減息，如Citibanking及Citi Priority齊削0.1厘，相同存期的新息率介乎0.2厘及0.3厘 。

專家預計，個別銀行針對貴客等大戶加息搶存，令短存較具上升空間，畢竟現市況券商鬥為IPO孖展班資撲水。

致富證券證券業務主管郭家安表示，已向銀行商討百勝中國的孖展安排；但銀行的普遍反應是頭寸稍緊，及至明天才能落實拆放的孖展息率，故料明早招股的百勝中國，有行家的孖展息或難再以平息招徠，可能要直逼3厘。

郭家安又說，有望挑戰今年「凍資王」地位的農夫山泉，孖展鎖息10天，9月7日才回籠；而百勝中國又於9月9日的招股凍資才解禁，兩股變相撞期重疊，致令銀根趨緊。

而該行為農夫山泉提供的孖展息要2.98厘，較早前資金鬆動時的2.28厘高，遂料個別行家對百勝中國的孖展息或扯升至近3厘；不過，該行暫仍力爭保持2.98厘的息率，惟最終仍視乎銀行的拆借情況，明早才能拍板落實。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 港元定期存款

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農夫山泉（09633） 百勝中國（09987） 中銀香港（02388） 信銀國際 花旗銀行 港元定期存款 定期存款
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