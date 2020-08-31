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【BNO移民】智庫組織倡英國試行4天工作　助遏失業率再攀升？

商業 17:31 2020/08/31

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智庫組織Autonomy認為，現時是合適的時機讓英國從事公共服務的員工採用4天工作制。（法新社圖片）

疫情當下，似乎各國都難以避免失業率上升的困境。智庫組織Autonomy建議英國的公共服務率先試行4天工作制度，以創造更多職位。

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受累於新冠肺炎疫情，英國銀行預計當地失業率在年底將由4%攀升至7.5%。據《衛報》報道，智庫組織Autonomy認為，現時是合適的時機讓英國從事公共服務的員工採用4天工作制。

該組織相信，此舉可創造50萬個新職位，同時又避免無薪假津貼過後，員工面臨被裁的危機。同時，制度可令工作量更平均分均，最重要的是遏止持續上升的失業率。

4天工作制是如何實行？僱員又會否被減薪？按Autonomy的建議，員工每周上班32小時，薪金不會比5天工作制少。該組織又指，計劃的成本介乎於54億至90億英磅，等同當地用於無薪假津貼的開支；但相信長遠有助政府節省開支。

德國亦有實行類似的政策，經僱主向僱員提供減少工時的政府補貼，降低企業裁員的機會。當地在2008年金融海嘯及是次的新冠肺炎疫情，亦有實行此措施。

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澳洲就業同樣不容易，欲了解請按【下一頁

責任編輯：葉泳珊

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