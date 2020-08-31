【新股IPO】百勝中國周二招股上限價較美股溢價7%　要入場可先買美股

▲ 百勝中國香港公開發售的發售價將於9月4日或之前參考股票在紐交所的收市價以及專業及機構投資者的申請意願水平。

百勝中國 （新上市編號：09987） 啟動香港第二上市，周二開始公開招股，每股最高發行價為468元或60.39美元。以上周五百勝中國收市價56.5美元計，上限價相當於其周五美國收市價溢價6.9%，今晚偷步買美股有一定值搏空間。

百勝中國IPO計劃發行4191.07萬普通股，當中4%（即167.65萬股）為香港公開發售96%（即4023.4萬股）為國際配售。香港公開發售的發售價將於9月4日或之前參考股票在紐交所的收市價以及專業及機構投資者的申請意願水平。

8月以來，百勝中國的美國股價已升逾1成，與其他中概股如阿里巴巴（美：BABA）期內升15%、京東（美：JD）升25%、升幅略遜色。考慮到過去幾次，中概股來港上市皆會成會股價催化劑，以及百勝中國的上限價，百勝中國有一定值搏空間，而且先買美股，也不用擔心新股難抽的問題。

惟值得留意，美股與港股有價差問題。以今日破頂的阿里巴巴為例，阿里巴巴上周五美國收市價為289美元，折算港股即每股為279.96港元，而阿里巴巴上周五的港股收價則為277港元，價差約1%。阿里巴巴今日收報282.8港元。

相關文章：

【百勝IPO】百勝中國9987周二起招股 入場費23636元 9月10日上市

【新股IPO】百勝中國IPO快開始 券商：農夫山泉資金未回籠「趕唔切」抽百勝中國

【新股IPO】百勝中國9987周二招股入場費23636元 市傳國際配售不足半天已足額（第二版）

【新股IPO】百勝中國營收超海底撈逾倍 市值不敵海底撈？

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

編輯：吳敏芳